Carolina Jaume anuncia reconciliación con Allan Zenck en las redes y luego borra la publicación al salir a luz pública su acta de divorcio

Carolina Jaume tiene varios meses atravesando problemas matrimoniales con el empresario Allan Zenck. La misma animadora tuvo que declarar a la prensa lo que estaba sucendiendo. Pues diversos rumores comenzaron a corcular en las redes sociales. Ante esto decidió hablar para enfrentar las especulaciones sobre el tema.

Carolina Jaume comenzó explicando, hace uno meses, que por primera vez su relación estaba enfrentando diversos conflictos. “No puedo decirte no ha pasado nada, todo ha estado bien, todos son inventos. Aunque sí ha habido mucho invento. Ha habido mucha maldad. Es la primera vez que mi relación atraviesa altos y bajos, que para bien o para mal se están intentando resolver, por el bien de nuestros hijos. Del hogar que formamos ya hace 7 años”, explicó.

Jaume y Zenck habían destapado los problemas en el matrimonio

Continuó indicando que sus problemas se deben quedar en la intimidad, como siempre lo ha hecho. “Son cosas que se deben arreglar en privado, como yo, Carolina Jaume lo he hecho. Que no he tenido ningún tipo de manifestaciones en redes sociales”, además contó que algunos le reprochan por preferir su trabajo antes que su familia. “Hay muchas personas que me responsabilizan de los problemas dentro de mi matrimonio, por mi preferencia a mi trabajo”, aseguró para ‘De boca en boca’.

Por su parte, Allan había lanzado anteriormente un mensaje que impactó a todos en las redes. “Después dicen que por culpa de los hombres los matrimonios se terminan y no, señores. Los matrimonios también se terminan porque algunas mujeres, aún teniéndolo todo, prefieren la farra, los amigos, el espectáculo, la diversión, las cámaras y se olvidan de cuidar lo único que es para toda la vida, la familia”, comentó Zenck con lo que encendió las alarmas en el matrimonio.

Carolina: “Tú, yo, nuestros hijos y Dios”

Pero cuando parecía que todo se había resuelto se filtró en internet el acta de divorcio de la pareja. Lo más curioso es que horas antes la también modelo había posteado que su familia estaba feliz y unida nuevamente, y se lo agradecia a Dios.

En el post de la cuenta de Instagram @carolinajaume se pudo observar una fotografía de Jaume junto con Zenck y el pequeño Alonso de 5 años, hijo de la pareja. “Con la bendición de Dios, nuestra familia se ha restablecido. Gracias por este fin de semana donde Dios tocó nuestros corazones. Tú, yo, nuestros hijos y Dios”, escribió Carolina bajo el post.

Sin embargo, esa publicación fue borrada horas después. Aún no se sabe la situación actual del matrimonio, pero en los programas dedicados a la farándula aseguran que el documento de divorcio es auténtico. Por ahora ni Jaume ni Zenck han ofrecido declaraciones al respecto, y el perfil de la animadora no ha vuelto a tener actividad desde que el domingo posteara dicha foto.

