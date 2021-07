Yuleisy Coca acusa a La Coqueta de querer copiarla en pleno programa de televisión

La presentadora Mariela Viteri reunió a un divertido equipo de “cocineras” para el episodio final de la cuarta temporada de “Cocinando con Mariela”. Evelyn Calderon y Yuleisy Coca fueron las protagonistas junto a dos invitadas especiales, y los “bolones” terminaron haciendo que las anfitrionas se enfrentaran.

Jonathan Vélez, dueño del restaurante Patacón Republic, fue el juez de la esperada cena y mientras arreglaba el suéter de la madre de Evelyn, la estrella dijo “Ahora saben por qué o por quién salí coqueta”. Más adelante Yuleisy se ve rayando uno de los ingredientes, mientras se voltea para decir “yo pedí chicharrón. Tu no lo pediste, nada que ver que me quieran copiar”.

Al momento de la presentación, con alfombra roja incluida, Yuleisy Coca presentó a su hermana Yokasta Coca y esta reveló que “chocamos mucho porque las dos tenemos un carácter fuerte”; mientras que la mamá de Evelyn aseguró que la presentadora es fanática de Selena Quintanilla, por lo que Mariela no perdió la oportunidad de ponerla a bailar.

Yuleisy Coca regresó a “Cocinando con Mariela”

Yuleysi habló de su vida personal, oportunidades laborales y demás en un paso previo por el programa con Mariela. Como mujer y pareja, Yuleysi sostuvo que “cuando quiero involucrarme con alguien… trato de no adelantarme. Es más, con mi esposo, él era mi amigo antes”.

“Yo lo celaba, sentía que me gustaba… pero quería conocerle más, saber más y ver si sí o sí no… Me quería besar y yo no… a mi me marcó eso, de cualquier relación anterior, que no fui una mujer fácil y eso que era una peladita. A él le costó”, confesó Coca.