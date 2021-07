“Existen caballeros”: Andrea Bucaram agradece a Ricardo Delgado por defender a su hija

El ex chico reality Ricardo Delgado se pronunció a favor de Andrea Bucaram y ella agradeció su apoyo. Alex Moreira, padre de la hija menor de Andrea, afirmó hace unas semanas que la niña mayor se había ido al exterior porque ella era una “mala madre”. La artista tuvo su derecho a réplica y sostuvo “es un problema de él con Andrea Bucaram no con mis hijas”.

Frente a la situación, Ricardo declaró “como puede decir que su hija se fue porque Andrea es mala madre… qué clase de idiota eres?… Cobarde! Porque meterse con una niña de 12 años cuando ya no tienes argumentos eso es algo tan bajo”.

“Cuando Andrea lo necesitó él no estuvo… Se largaba de farra, de viaje, porque él tenía que hacerse cargo de la niña… ahora si viene a guardar apariencias”, continuó Delgado. Andrea compartió el clip de las declaraciones de Ricardo en su perfil de Instagram, junto al mensaje “Gracias por defender a mi hija existen caballeros @ricardodelgado.oficial @debocaenbocatc …#tc #andreabucaram #tc #ricardodelgado”.

Sofía Caiche apoyó a Andrea Bucaram como madre soltera

Cuando el nacimiento de la segunda hija de Andrea, ella decidió no registrar a Aitana con los apellidos del padre, y Sofía Caiche apoyó su decisión. “Cada persona es dueña de sus acciones. Cada persona tiene derecho a pensar, a opinar o accionar como crea que esté bien”, aseveró Caiche. “En mi caso todo el mundo sabe lo que pasó. No me arrepiento; estoy feliz y tranquila”.

“Ya son 11 años y vivo tranquila. Puedo viajar, salir del país no le hace falta nada a mi bebé. Y más adelante, como ya lo he dicho antes, cuando mi bebé tenga 18 años pues ella ya podrá tomar su propia decisión de lo que quiera hacer con el apellido. Si sí o si no, ya eso será más adelante“, afirmó Sofía.