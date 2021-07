Sofía Caiche apoya a Andrea Bucaram por ser madre soltera y dejar a su hija sin el apellido de su padre

La prensa entrevistó a Sofía Caiche para preguntarle su opinión acerca de la decisión de Andrea Bucaram de no colocarle a su hija los apellidos de su padre. Esto porque la animadora también enfrentó una situación muy similar y registró a su primogénita Renata, de 11 años, con sus apellidos y no con el de Armando Paredes, su expareja.

Sofía Caiche, quien procreó una niña con el exseleccionado de Ecuador, conocido como ‘el Travieso’, reveló el porqué su hija no lleva el apellido de su antigua pareja. Alegando que fue para evitar problemas de dinero y otros inconvenientes. Aunque por esta decisión haya sido muy criticada en su momento.

Sofía: “Tiene que nacerle de corazón“

Ahora para las cámaras del show de farándula ‘De boca en boca’ la cuestionaron por el caso de Andrea Bucaram. “Cada persona es dueña de sus acciones. Cada persona tiene derecho a pensar, a opinar o accionar como crea que esté bien”, contesó Caiche. Agregando qué, “en mi caso todo el mundo sabe lo que pasó. No me arrepiento; estoy feliz y tranquila”.

Prosiguió contando que ella seguirá cuidando de su hija, pero que cuando cumpla la mayoría de edad será ella misma quien decida qué hacer. “Ya son 11 años y vivo tranquila. Puedo viajar, salir del país no le hace falta nada a mi bebé. Y más adelante, como ya lo he dicho antes, cuando mi bebé tenga 18 años pues ella ya podrá tomar su propia decisión de lo que quiera hacer con el apellido. Si sí o si no, ya eso será más adelante“, señaló Sofía.

Además la artista que participa en el reality de baile ‘Soy el mejor‘ dejó un mensaje para las mujeres que están atravesando una situación igual. “Cualquier mujer que sienta que el hombre no va a aportar. Que vea que el hombre no tiene los cinco sentidos bien puestos no va a tener una responsabilidad de por vida, porque le nace. Porque no se puede estar exigiendo cuando a alguien tiene que nacerle de corazón la paternidad, la maternidad, en general”.

“Más adelante se dará cuenta si tomó la mejor decisión o no”

“Es mejor, para mi percepción, que pereza estar en los tribunales, estar en la pelea, yo la verdad que no sirvo para eso. Y si hay un caso así, que se le coloque el apellido de la mamá y ya, que sabe que no le va a faltar nada. Y si la persona puede ser libre y feliz, pues nada que continue su camino”, expresó respaladando a Andrea. “Que si ella está en lo correcto pues más adelante se dará cuenta si tomó la mejor decisión o no”.

Con respecto a su caso en particular, Sofía confesó que su hija sí le ha preguntado por el hecho de no llevar el apellido de su padre y que le ha sido honesta. “En su momento me preguntó, pero a mi bebé yo le he sido sincera. Jamás le he hablado mal. Y como le he dicho a mi nena, yo trato es de protegerla y ya cuando ella tenga 18 años. Cuando ya tenga una personalidad madura, pues ya podrá tomar decisiones“.

Para concluir Caiche dijo para el programa ‘De boca en boca’ que todos terminan pagando por sus malas acciones. “Por ahora yo soy como una leona, la protejo. Es preferible evitar, porque si no hay justicia terrenal hay la justicia divina; de eso nadie se escapa”, concluyó la animadora.

