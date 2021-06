Sofía Caiche se siente orgullosa de haber criado a su hija sin la ayuda de su padre

La prensa entrevistó a Sofía Caiche para preguntarle su opinión acerca del incomodo problema que está atravesando el padre de su hija Armando Paredes. Esto debido a que el exfutbolista ecuatoriano debe una alta suma de dinero por manutención. Ante los cuestionamientos la presentadora y actriz dijo qué “yo por eso libré responsabilidades”, evitando situaciones como esta.

Sofía Caiche, quien procreó una niña de nombre Renata, de 11 años, con el exseleccionado de Ecuador, conocido como ‘el Travieso’, reveló el porqué su hija no lleva el apellido de su antigua pareja. Alegando que fue para evitar problemas de dinero y otros inconvenientes. Aunque por esta decisión haya sido muy criticada en su momento.

Sofía: “Yo por eso yo libré de responsabilidades”

Para las cámaras del programa dedicado a las noticias de entretenimiento ‘De Boca en Boca’, la también modelo comenzó explicando sus razones: “Yo por eso libré de responsabilidades. Porque yo soy una mujer hecha y derecha. Preparada. Una mujer que puede desempeñarse en múltiples facetas a nivel profesional, así que no necesito. Por eso yo libré de responsabilidades“, indicó Caiche.

Agregando que gracias a su trabajo a su hija nunca le ha faltado nada y por eso se hizo responsable en su totalidad, colocándole solo sus apellidos y no él del padre de la menor. “Mi bebé ya tiene 11 años. Gracias a Dios no le hace falta nada y por eso mi bebé, mi hija, tiene mis apellidos“.

“Así que yo soy responsable orgullosamente de mi hija y no necesito”, continuó asegurando Sofía. Quien al ser cuestionada nuevamente al respecto del caso legal que enfrenta Armando Paredes con Tatiana Pérez por una deuda de 20 mil dólares por manutención respondió: “Ahí sí no tengo nada que opinar. Yo puedo opinar de lo mío, de mí experiencia. Y simplemente yo no tengo tiempo, ni tengo paciencia para estarlo desperdiciando dando mí apreciación. Yo por eso libré de responsabilidades hace once años“.

“Yo siempre la voy a proteger como una leona”

Lo que sí dejó en claro la modelo y presentadora es que cuando tomó la decisión de colocarle sus apellidos a su hija Renata mucha gente estuvo en desacuerdo. “Muchísimas personas me señalaron y me hablaron de este tema del apellido: ahí están los resultados ¿para qué? ¡¿para qué?! yo con mi hija de 11 años viajo por muchas partes del mundo. Y así vivo tranquila”, aseguró Caiche quien participa en el reality de TC Televisión ‘Soy el mejor’, por una labor social.

Con respecto a cómo ha tratado con su hija la ausencia de su padre y el por qué no lleva sus apellidos, Sofía contó que Renata sabe toda la verdad al respecto y cuando ella tenga una mejor conciencia decidirá qué hacer. “Mi bebé que obviamente sabe la realidad, no por mí, porque jamás le hablo mal, sino porque ya maneja el internet por cuestiones de su escuela. Porque yo siempre le digo mi amor cuando tú tengas 18 años, pues vas a poder tomar la decisión. Vas a poder conocer, pero mientras siga a mi lado yo siempre la voy a proteger como una leona”.

Para concluir Caiche reiteró que no se meterá en asuntos que no le corresponden y mucho menos si se tratan de su ex. “Yo no puedo opinar al respecto. Yo te puedo opinar desde mi punto de vista, desde mi experiencia. Me da pereza, porque hay temas mucho más importantes que tratar. Y cosas así tan minúsculas me hacen perder tiempo”, expresó la animadora.

Descubre más: