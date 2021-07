Ricardo Delgado vuelve a romper el silencio tras la ruptura de esta polémica pareja

Al que no le gusta le entretiene. Si el ex chico reality Ricardo Delgado no opina “voluntariamente” a través de sus redes sociales, los programas de farándula los buscan para darle el derecho a palabra. Esta vez ha sido la ruptura de Grace Castro y Simón Mora el tema de conversación entre Delgado y la reportera del espacio “Fuull Farándula”.

“Mi pregunta debería ser por qué no están separados desde hace rato… cómo esa chica puede aguantar a semejante payaso… No sé si es inmadurez, o en realidad su bajo coeficiente intelectual no le daba para más… Yo creo que él falló en esta ocasión”, sostuvo el polémico influencer. Además aseguró que puede ser un “circo”.

“Jugar con la fanaticada, hacer un show, hacer un circo, porque en eso convirtieron su relación y su vida… Pero al que sí puedo atacar por su inmadurez es a este tipo… recién en sus redes sociales que no paga canjes, que sube publicidades adelantadas para cobrar… es algo ilógico y totalmente fuera de lugar”, explicó Delgado.

Ricardo Delgado arremete sin censura contra varias comentaristas

Ricardo se pronunció contra Mayra Jaime en defensa de Alejandra Jaramillo; contra Jomahira Ganchozo por su forma de “informar” sobre farándula, y también alzó su voz para acusar a Tábata Gálvez de “hipócrita”. “No creí que fueras tan hipócrita”, sugirió Delago y le ofreció 1.000 dólares si demostraba con pruebas que él era “cachero”.

“En una videollamada me decías ‘todo el respeto para ti Ricardo’, y yo te dije ‘’mi amistad con usted Tábata’… Quiero decirte algo, me llamaste cachero, con qué fundamentos, con qué pruebas… es un programa de quinta, por eso nunca van a dar una información verdadera… si me muestras una prueba nada más, te regalo 1000 dólares”, dijo Ricardo.