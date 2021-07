El mensaje con el que Claudia Bahamón rechaza las declaraciones de Alicia Machado

La conductora de Master Chef Colombia, Claudia Bahamón, plasmó su opinión sobre las declaraciones de Alicia Machado y se ganó el aplauso de muchos televidentes. “A tu salida nos tomamos estas fotos. Unas palabras generosas y bellísimas de cariño. Sonreímos, nos abrazamos. Me quedo con esto. Amor, respeto, entendimiento y admiración por ti Alicia. Que el amor sea la tendencia”, escribió la conductora junto a una fotografía de ella y la ex Reina de belleza.

Este mensaje, que la dejó como “una dama de altura” según cientos de seguidores, fue en respuesta a la acusación de Machado: “Pena ajena Claudia Bahamón, creo que antes de que fueras una animadora ya estaba yo brillando en otros cielos. Y sí, siempre supe que estaba en un concurso culinario, las que no eran tus amigas las petulantes y xenofóbicas. La vida da muchas vueltas muñequita”.

Recordemos que la venezolana dejó en su Instagram denunciando que sufrió varios ataques de xenofobia, después de su salida del programa culinario. Claudia le preguntó, en la edición previa a su despedida, si quería seguir en la competencia y Alicia dijo que sí, pese a que no se sentía cómoda. Después de su comentario, Mario Espitia, Ana María Estupiñán y Liss Pereira, señalaron que Carla Giraldo y Catalina Maya fueron muy duras con Machado.

Marbelle también le respondió a Alicia Machado

En el mismo episodio, Maya afirmó que la actitud de Alicia fue solo “deseo de llamar la atención” y que todos se han alejado por su “grosería”. Luego Bahamón le recordó a la venezolana que Master Chef era un concurso de cocina y no de convivencia, dejando de lado su opinión con respecto a lo pesado del ambiente para ella.

Marbelle se tomó unos minutos para declarar en redes sociales que “Debería confesar también… que no fuimos sus amigas porque nos invitó a prostituirnos con sus amigos que ‘no son narcos’”. Ante esto, Alicia no se ha pronunciado pero seguramente no tardará en reapuntar su defensa.