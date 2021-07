“La Gringa” rompe el silencio contra “La Puchys” tras insinuar que podría serle infiel a Carlos José Matamoros

Christina Autumn rompió el silencio desde Estados Unidos para desmentir su separación de Carlos José Matamoros. “Decidimos mantener la relación alejada de las redes sociales y los medios… estamos muy bien, seguimos juntos. estamos viviendo una relación a la distancia”, afirmó “La Gringa” a las pantallas del programa de farándula “De Boca en Boca”.

Como era de esperarse, el espacio no perdió la oportunidad de indagar sobre su opinión con respecto a los comentarios de Kathe Lino, ex novia del paparazzi. “Referente a los comentarios que ha hecho una ex de Carlos José hace poco, la verdad yo no quiero gastar mi energía contestando comentarios incoherentes, mal expresados… que viene de una persona que se ha hecho conocida por sus comentarios groseros y su personalidad tan conflictiva”.

Para finalizar su contundente mensaje, La Gringa explicó que “la única relación que me molestó fue la que tuvo recién estuvimos separados y no por estar en contra de la mujer, sino porque yo sentí que la relación fue un impedimento para conversar con él y dejar las cosas claras, antes de iniciar el divorcio”.

Carlos José Matamoros quiere correr detrás de La Gringa

“Ella tiene algo muy importante que es un compromiso laboral…”, explicó Matamoros cuando reveló que Christina tenía que volver a su país natal. Al conversar con Silvana Torres asomó la posibilidad de viajar para el cumpleaños de su novia: “Gracias a Dios estoy saludable, tengo Visa Americana, puedo irla a visitar cuando sea. Es mi esposa todavía, no nos hemos divorciado oficialmente… A lo mejor la puedo visitar, a lo mejor se puede tomar un descansito y viajar… Yo sí sé lo que quiero que pase”.

“Puede pasar tantas cosas… mi esposa está trabajando en lo suyo, puedo visitarla… no hay nada difícil para el que lo quiere. A lo mejor no fui el hombre que ella merecía… Estoy siendo el hombre que debo ser ahora y nunca había sido tan feliz en mi vida”, aseveró Matamoros.