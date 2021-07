Hija de Carlos José Matamoros le pide a Kathe Lino que vaya a “terapia” y supere a su padre

Una vez más los Matamoros demuestran que son un equipo cuando de defensa se trata. Por segunda vez, Gabriela Matamoros sale en defensa de su padre Carlos José Matamoros tras las nuevas declaraciones de Kathe Lino. “Si dices que lo superaste… si dices que no quieres entrevistas, que no quieres hablar… mantente al margen”, dice la joven frente a la cámara en redes sociales.

“Yo creo que tus palabras tienen que ir con tus acciones… estás causando un poco de pena, una niña chiquita llorando… han pasado casi dos años, por favor andá a terapia”, se oye decir a Gabriela según el clip capturado por el programa de TC Televisión “De Boca en Boca”. Estas declaraciones se dieron después de que La Puchys rompiera el silencio sobre la reconciliación de Carlos José y La Gringa.

Por su parte, Carlos José había dicho que “para mi esa niña no existe… sus palabras son tan irrelevantes que ni siquiera voy a contestarlas”. La estrella ecuatoriano se mantuvo firme al decir “yo amo a Christina” cuando Silvana Torres le preguntó “como no amaste a la Puchy” y él contestó “y sí. Si no me casé con ella fue por algo”.

Hija de Carlos José Matamoros siempre defiende a su padre

Kathe suele recordar a su ex novio más seguido de lo que muchos quieren. Anteriormente reveló que la íntima proporción de Matamoros no era muy grande. “Carlos José lo tenía chiquito, pero me hacía terminar siempre”, sostuvo la Puchys en un Instagram Live.

Gabriela tomó su derecho a la palabra para decir: “Para este experimento social debo estar extremadamente borracha”, dijo la joven al conversar con su padre. “Yo no creo que mi papá lo tenga como ellos dicen. Yo pregunté ‘mami, dime la verdad’”. Luego Carlos José afirmó a Mariela Viteri que es “grande”.