Carlos José Matamoros le responde a su ex novia Kathe Lino tras su opinión por su regreso con “La Gringa”

Como era de esperarse, el presentador Carlos José Matamoros no perdería la oportunidad de dar a conocer su impresión sobre las declaraciones de su ex novia Kathe Lino. La también conocida “Puchy” opinó sobre la reconciliación de Matamoros con “La Gringa”, Christina Autumn, y el mismo espacio le dio el derecho a réplica al protagonista de la historia de amor.

“Para mi esa niña no existe… sus palabras son tan irrelevantes que ni siquiera voy a contestarlas”, comenzó diciendo Carlos José sin dar mayores detalles de lo que realmente piensa sobre Lino. “Yo amo a Christina”, continúa diciendo mientras que la reportera Silvana Torres afirma “como no amaste a la Puchy” y él contestó “y sí. Si no me casé con ella fue por algo”.

Kathe afirmó que “realmente me sorprende porque sabemos que ya no la tomaba en cuenta… de nuevo salió a la pantalla por él… me sorprende muchísimo porque como todos sabemos muchas veces no la trató bien”. Al hablar sobre la relación a distancia, La Puchys declaró “Carlos José es una persona que no puede estar sola… mientras haya respeto y ese amor que se tienen pueden durar. Yo si creo en las relaciones a distancia porque yo tuve una relación a distancia… pero si no hay fidelidad, felices los 4”.

Carlos José Matamoros remueve los recuerdos de Kathe Lino

Recordemos que esta no es la primera vez que la ex chica reality habla sobre su ex novio. Hace varias semanas afirmó en Instagram Live que Carlos José “lo tenía chiquito, pero me hacía terminar siempre”. Al día siguiente del imprudente comentario, pidió disculpas: “estábamos haciendo una broma… De antemano también quiero pedirles disculpas a los padres de él… Sé que esto está afectando mucho pero ¿Quién no bromea?… Tengo la madurez de pedir disculpas”.

Luego varios fanáticos aseguraron que La Puchy había lanzado indirectas a Christina en redes sociales. “Yo soy dura. Yo no lloro… Puedo ver muchas personas que lloran por personas que no valen la pena… Estás perdiendo el tiempo… Porque una persona que habló mal de ti, que dijo todo de ti… y vas a regresar eres una pendeja”, sostuvo la modelo.