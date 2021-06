¿”La Puchy” sangra por la herida? Kathe Lino no confía en que la nueva relación de su ex Carlos José Matamoros supere la distancia

La reconciliación de Carlos José Matamoros y Christina Autumn ha removido algunas cenizas del pasado. Kathe Lino, ex novia del presentador de televisión, conversó con el programa “De Boca en Boca” y rompió el silencio sobre este reencuentro que se ha convertido en un amor a distancia. “Realmente me sorprende porque sabemos que ya no la tomaba en cuenta… de nuevo salió a la pantalla por él”, comenzó diciendo “La Puchy”.

La modelo continuó “me sorprende muchísimo porque como todos sabemos muchas veces no la trató bien”. Al conversar si cree en la relación a distancia, Kathe sostuvo “Carlos José es una persona que no puede estar sola… mientras haya respeto y ese amor que se tienen pueden durar. Yo si creo en las relaciones a distancia porque yo tuve una relación a distancia… pero si no hay fidelidad, felices los 4”.

Pero esta no es la primera vez que “la Puchy” se refiere a la relación de Matamoros y “La Gringa”. Hace varias semanas, usuarios de redes sociales aseguraron que sus indirectas en Instagram Live iban dirigidas a Christina: “Yo soy dura. Yo no lloro… Puedo ver muchas personas que lloran por personas que no valen la pena… Estás perdiendo el tiempo… Porque una persona que habló mal de ti, que dijo todo de ti… y vas a regresar eres una pendeja”.

Kathe Lino aseguró que Carlos José Matamoros lo tenía “chiquito”

Por otra parte, la ex chica reality afirmó en otro Instagram Live que Matamoros no tenía “gran” tamaño pero “cumplía” en la intimidad. “A ver… hay que decir lo que es. Y siempre hay que decir la verdad… Carlos José lo tenía chiquito, pero me hacía terminar siempre”. En horas este clip se viralizó y la pelinegra se preparó para decir “estábamos haciendo una broma… Lamentablemente no pensé que iba a salir en el en vivo… De antemano también quiero pedirles disculpas a los padres de él… Sé que esto está afectando mucho pero ¿Quién no bromea? Todo el mundo bromea… Tengo la madurez de pedir disculpas”.

En el caso de “La Gringa”, al ser consultada sobre la imponente declaración de Kathe, la rubia respondió: “Para clasificar es complicado… no es solo el físico, es el sentimiento al estar con él y en ese momento estaba muy enamorada, no sé qué sentiría ahora”. Mientras que Carlos José le señaló a Mariela Viteri que “es grande Mariela… te lo digo a ti, nunca lo había dicho en televisión pero es grande… por eso no me ofende”.