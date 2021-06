Suena el aleteo de la cigüeña para Carlos José Matamoros y “La Gringa”

Carlos José Matamoros gritó su amor a los cuatro vientos en su reconciliación con “La Gringa”, y ahora los rumores de un bebé a bordo comienzan a sonar en la farándula. En una transmisión del programa “De Boca en Boca”, Silvana Torres y Cynthia Naveda conversaron al respecto asegurando que la cigüeña está más cerca de lo que muchos creen.

Todas se encontraron en un evento, y Silvana afirma “mis venenitos informantes no me dejan mentir… por eso le pusieron el vestido blanco para que le vieramos más la figura, ella quería ponerse como un jumper negro… yo si creo que está en proceso de… o si es que ya no está embarazada”. Pero todos quedaron boquiabiertos cuando la “Veneno” soltó la frase: “a mi alguien me contó que La Gringa se va embarazada”.

En medio del sorpresivo comentario, Cynthia explicó “yo me fije, en un momento en el que estábamos todas las mujeres reunidas, a todas nos sirvieron una copita de vino porque era un cóctel y la única que no quiso fue La Gringa”. Recordemos que Matamoros confirmó que su esposa, Christina Autumn, regresará a Estados Unidos por compromisos laborales.

Carlos José Matamoros promete hacer “feliz” a Christina Autumn

Hace un par de días Carlos José compartió una imagen en su Instagram agradeciendo a todos aquellos que han apoyado su reconciliación con la Gringa. “… hay algo muy cierto y es que los que tienen que ser felices con esta decisión somos mi esposa y yo, muchos tal vez no comprendan cómo después de 4 años podemos volver a estar juntos”, se lee junto a la postal romántica.

”Y aunque en muchos casos el tiempo enfría y la distancia reseca, en estos cuatro años aprendí a apreciarte como mi compañera y en lugar de sentir tu ausencia aprendí a valorar tu presencia… Si Dios nos dio la oportunidad de juntarnos una vez más prometo hacerte feliz, tarea que fallé hace 4 años atrás… Te amo, mi amor!”, finalizó Matamoros la publicación.