Rogger Guillén rompe el silencio sobre los dimes y diretes de La Puchys y Carlos José Matamoros

El ex chico reality Rogger Guillén se pronunció con respecto a las indirectas que mantienen en polémica a Carlos José Matamoros y “La Puchys”, Kathe Lino. Cynthia Naveda se dispuso a ir con micrófono en mano y Guillén comenzó diciendo “Se pasó la línea del respeto… cuando ellos terminaron debieron haberse alejado totalmente”.

Rogger continuó: “Le voy a dar un consejo a mi querida amiga Puchys, que ella se aleje completamente del tema… Si ella ya decidió no darse otra oportunidad con Carlos José, ya dejarlo allí, porque ella se hace daño”.

Cynthia quiso saber si supo que esta riña comenzó por los comentarios íntimos que realizó Kathe hace varias semanas, a lo que Guillén enfatizó “la gente no le importa si es verdad o es mentira… ella no debió haber dicho eso… Me acuerdo que cuando ella comenzó con Carlos José todo el mundo la quería… ahora se le volteó todo. La agreden demasiado, y ella no está en la capacidad de aguantar tanta presión”.

Carlos José Matamoros ignora a “La Puchys”

Recordemos que Kathe sostuvo hace algunos días que “me sorprende muchísimo porque como todos sabemos muchas veces no la trató bien”. La modelo aseguró además que “Carlos José es una persona que no puede estar sola… mientras haya respeto y ese amor que se tienen pueden durar. Yo si creo en las relaciones a distancia porque yo tuve una relación a distancia… pero si no hay fidelidad, felices los 4”.

En respuesta, Carlos José solo comento: “para mi esa niña no existe… sus palabras son tan irrelevantes que ni siquiera voy a contestarlas… yo amo a Christina”. Por su parte, su hija Gabriela opinó “yo creo que tus palabras tienen que ir con tus acciones… estás causando un poco de pena, una niña chiquita llorando… han pasado casi dos años, por favor andá a terapia”.