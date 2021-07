¿Se viene colaboración? Drake fue visto junto a Nicki Minaj en un estudio de grabación

El rapero Drake podría estar trabajando en algo nuevo con Nicki Minaj y los fans están emocionados. El cantante subió a su Instagram Stories, el martes 6 de julio, un video selfie de él viajando en el asiento trasero de un automóvil con una sudadera con capucha roja de YMCMB. Luego, publicó otra historia en el estudio de Nicki, donde su luz rosa fluorescente “NICKI” se podía ver en el fondo.

Más tarde, incluso posaron para una foto juntos, durante la cual se le podía ver con una enorme sonrisa en su rostro. Curiosamente, la publicación de Drake se produjo pocas horas después de que Nicki revelara que haría un gran anuncio el jueves 8 de julio, y ahora, los fanáticos piensan que las dos cosas están conectadas.

Drake is currently at Nicki Minaj’s studio. pic.twitter.com/3Dw0HaSPru — 🦄 (@HARDWHlTE) July 7, 2021

“Hay algo que necesito compartir urgentemente con ustedes chicos”, escribió en Instagram. Obviamente, aún no está claro si Nicki o Drake dejarán caer nueva música después de su sesión de Instagram Live, pero los fanáticos definitivamente están manteniendo la esperanza. “Así que drake álbum que sale el viernes y él publicarlo en el estudio de Nicki um lo que está pasando,” un fan escribió,mientras que otro dijo, “nicki y drake realmente de vuelta en buenos términos”.

Drake y Nicki Minaj suelen ser cercanos

Drake y Nicki también se reunieron a principios de junio, cuando se hicieron una selfie juntos y celebraron su nuevo sencillo, “For the Love of New York”. Nicki también publicó videos de ella y Drake cantando junto a la pista mientras mostraban su hermosa apariencia. Él llevaba una chaqueta de mezclilla con collares de cuentas en capas, mientras que ella llevaba una chaqueta con el logotipo de Louis Vuitton con un look de maquillaje inspirado en “Barbie”.

Recordemos también que Nicki colaboró en “Seeing Green” con Drake y Lil Wayne para su relanzamiento del mixtape Beam Me Up Scotty. También acreditó a Drake por ayudarla a superar el bloqueo de su escritor después de que dio a luz. “Él solo me sacó del bloque de mi escritor, y nunca lo voy a olvidar y lo voy a gritar al mundo de la fusión desde las cimas de las montañas”, dijo durante un IG Live. “Es un genio fu**in’ como artista musical, pero también como humano”.