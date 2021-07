Jennifer López le dedicó su álbum “This Is Me… Then” a Ben Affleck y a 19 años cobra más sentido que nunca

¡Curiosidades que enamoran! El álbum de Jennifer Lopez titulado “This Is Me… Then” cuenta con canciones que fueron dedicadas a Ben Affleck, cuando los dos salieron por primera vez. Ahora que el 19° aniversario de la placa discográfica está a la vuelta de la esquina, y la pareja está junta, canciones como “The One”, “I’m Glad”, “Baby I Luv U” y “Dear Ben”, pueden verse diferentes.

Durante una nueva entrevista para Apple Music, JLo reveló que la esencia del proyecto de 2002 todavía está muy cerca y es muy querido para su corazón después de todo este tiempo. “Cuando escuché ese álbum en muchos, muchos niveles diferentes, esas canciones son más relevantes hoy que entonces. Fue un momento muy puro en el tiempo. Y que la música, cuando es importante, nunca desaparece… el amor, simplemente no desaparece”, dijo.

Como seguramente recuerdas, Ben también apareció en el famoso video musical de “Jenny from the Block” en ese momento, y no es de extrañar que Jennifer lo esté recordando últimamente ya que la llama entre ella y el actor se ha reavivado no hace mucho tiempo. Después de su separación, la mayoría de las veces optó por no interpretarla en vivo, probablemente porque venía con muchos sentimientos heridos y recuerdos agridulces. Sin embargo, lo incluyó en su set en el concierto VAX Live de Global Citizen no hace mucho tiempo, ya que ahora probablemente lo asocia con su amor reavivado.

Jennifer López también cae en las mieles de Rauw Alejandro

La diva del Bronx calienta motores con su tema “Cambia el Paso”, junto al artista del momento Rauw Alejandro. En su perfil de Instagram compartió un fragmento del video musical, como un teaser, hablando con sus seguidores tanto en inglés como en español. “Espero que ustedes lo amen tanto como nosotros”, dijo. En su pie de foto, López escribió en español: “Un mensaje especial para mi #JLovers. Estoy emocionado por #CambiaElPaso disponibles este lunes”. Ella pasó a etiquetar a su colaborador y agregó el hashtag #WorkingHardOrHardlyWorking.

“Cambia El Paso” es su primer tema nuevo desde “In The Morning”, canción JLo lanzó en noviembre de 2020. Y es que si Jennifer no está en un estudio de música, está actuando, trabajando para JLo Beauty o en alguno de sus otros proyectos, además de presumir su romance con Affleck.