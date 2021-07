Jennifer López “Cambia El Paso” al ritmo de Rauw Alejandro

La diva del Bronx Jennifer López compartió un fragmento de su video musical para su nuevo sencillo, “Cambia El Paso”, que comparte con el cantante puertorriqueño Rauw Alejandro. La superestrella dejó ver primero un breve teaser del video de su canción en una publicación de video en Instagram, hablando con sus seguidores tanto en inglés como en español.

“Espero que ustedes lo amen tanto como nosotros”, dijo. En su pie de foto, López escribió en español: “Un mensaje especial para mi #JLovers. Estoy emocionado por #CambiaElPaso disponibles este lunes”. Ella pasó a etiquetar a su colaborador y agregó el hashtag #WorkingHardOrHardlyWorking.

Como sugiere el hashtag antes mencionado, JLo es uno de los nombres más trabajadores de la industria, por lo que la música no siempre es su enfoque principal. Debido a ese hecho, los fanáticos siempre están muy emocionados al escuchar que tiene una nueva canción que sale, especialmente cuando está cantando en español.

Jennifer López vuelve a estremecer a la fanaticada latina

“Cambia El Paso” es su primera canción desde “In The Morning”, que López lanzó en noviembre de 2020. Por otra parte, cuando Jennifer no está trabajando en música, actuación, JLo Beauty o sus otros proyectos, está pasando su tiempo libre reavivando su romance con su ex prometido convertido en novio, Ben Affleck.

Si bien la base de López está en Miami, Florida y Affleck se queda en Los Ángeles con sus hijos, durante los últimos meses, estos dos han estado viajando de un lado a otro para pasar tanto tiempo juntos como sea posible. “Es una situación complicada ya que viven tan lejos el uno del otro, pero ambos parecen comprometidos a hacer que las cosas funcionen”, dijo una fuente a la revista PEOPLE en mayo.