Álex Rodríguez le quiere devolver la moneda a Ben Affleck saliendo con una de sus ex

Álex Rodríguez y Jlo sorprendieron al mundo cuando dieron a conocer la lamentable noticia de su separación con estas palabras: “Nos hemos dado cuenta de que somos mejores como amigos y esperamos seguir siéndolo. Continuaremos trabajando juntos y apoyándonos mutuamente en nuestros negocios y proyectos compartidos. Deseamos lo mejor para los demás y para los hijos de ambos”.

Así, Álex Rodríguez, exgrande liga y la famosa cantante y actriz JLo terminaron el compromiso que tenían. Y casi de inmediato, se filtraron fotografías de la puertorriqueña mientras estaba de viaje con su exnovio, el actor y director de Hollywood, Ben Affleck.

Lindsay Shookus estuvo con Affleck entre el 2017 y 2019

Ahora, Alexander Rodríguez fue visto pasando el rato con la exnovia de Ben Affleck, Lindsay Shookus, en su fiesta de cumpleaños. De acuerdo con un video que reveló el sitio de entretenimiento Page Six, ambos estuvieron divirtiéndose el pasado sábado.

En el clip, el extercera base de los Yankees de New York aparece sentado junto a Shookus, de 41 años, en una pequeña reunión, en los Hamptons. Mientras que Josh Beckerman, mejor conocido como ‘Foodie Magician’, está realizando una de sus rutinas para los invitados de la productora de ‘Saturday Night Live‘.

“No hay absolutamente nada entre ellos”

No obstante, el medio indica que ambos solo son buenos amigos desde hace mucho tiempo atrás. Inclusive, un representante de Álex declaró para Page Six, el lunes qué: “No hay absolutamente nada entre ellos”, añadiendo que solo son especulaciones porque han mantenido una amistad por muchos años. “Han sido amigos durante 15 años”.

Además, en la grabación no hay ninguna muestra de acercamiento entre ambos, o gestos de cariño. Por el contrario, Rodríguez, quien lucia un atuendo en color blanco, se ve muy distraído con su teléfono móvil. Mientras que Shookus aparece usando una blusa negra sin mangas y una falda estampada en blanco y negro.

Al respecto de la relación que mantuvo con el ganador del Óscar por la película Argo, fue muy intermitente, durante el año 2017 y 2019. Tras esto el actor tuvo un amorío breve con la modelo de Playboy, Shauna Sexton, con quien posteriormente terminó.

Álex buscó a su amante, pero ella lo ignoró

De esta manera no hay una relación evidente entre Álex y la ex de Ben Affleck, quien sí está saliendo seriamente con JLo. Aunque se rumora que Rodríguez está buscando con quien pasar el despecho y ya fue visto detrás de los pasos de la culpable de su separación.

Al parecer, el infilder de los Yankees no se ha quedado de brazos cruzados viendo como López está viviendo felizmente su amorío con Affleck. El medio dedicado a las noticias del espectáculo The Sun informó que ARod buscó nuevamente a su amante Madison LeCroy, pero ella lo ignoró.

Rodríguez, habría intentado continuar el romance con la modelo, quien fue la causa principal de su ruptura con López. Esto tras fuertes rumores de que LeCroy, de 34 años, “hablaba en secreto” con él, durante la relación que mantenía con la cantante. Justo luego de todo el escandalo por la filtración de esta información, la pareja dio a conocer que enfrentaban una crisis y, finalmente, semanas más tarde, eligieron separarse.

