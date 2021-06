Álex Rodríguez buscó refugio en la culpable de su rompimiento con JLo y esta fue su inesperada respuesta

Álex Rodríguez, al parecer, no se ha quedado de brazos cruzados viendo como JLo está viviendo felizmente su amorío con el actor Ben Affleck. El medio dedicado a las noticias del espectáculo The Sun informó que el exbeisbolista de los Yankees de New York buscó nuevamente a su amante Madison LeCroy, pero ella lo ignoró.

El extercera base de las Grandes Ligas, Álex Rodríguez, habría intentado continuar el romance con la modelo, quien fue la causa principal de su ruptura con López. Esto tras fuertes rumores de que LeCroy, de 34 años, “hablaba en secreto” con él, durante la relación que mantenía con la cantante. Justo luego de todo el escandalo por la filtración de esta información, la pareja dio a conocer que enfrentaban una crisis y, finalmente, semanas más tarde, eligieron separarse.

Ante esto tanto Madison como Álex negaron haber tenido un amorío clandestino, pero ella sí reconoció contacto telefónico y nada más. “He hablado por teléfono con él. Esa es la verdad, pero nunca hemos tenido algo físico”, aseguró LeCroy. Ahora, tras la ruptura definitiva con López, los medios locales han informado qué, “Alex se trató de acercar a Madison de nuevo”, pero ella “lo ignoró”.

“Sabía que ella estaba ahí“

La fuente continuó comentando qué, “ella lo superó por completo”, agregando qué Álex esperaba compartir con la modelo en el reciente Campeonato de la PGA, celebrado en Carolina del Sur. El expelotero tendría todo planeado. “Sabía que ella estaba ahí. Así que era una buena excusa para estar en el mismo lugar“, dijo el informante.

Ya era bien sabido que Rodríguez era un mujeriego y que por ello había estado en la boca de los medio . Antes de su relación con J.Lo se le conocieron amoríos con famosas como Kate Hudson, Cameron Diaz y Madonna, entre otras. Sin embargo, el representante de A-Rod, Ron Berkowitz, ha negado negado todo: “No estoy seguro de quién busca beneficiarse de este tipo de rumores e historias falsas. Son incorrectos en los hechos. Alex está ocupado concentrándose en sus negocios y su familia”, afirmó Berkowitz.

Lo cierto es que la pareja que tenían planes de boda para el pasado mes de julio, de 2020, en una primera instancia. Y luego volvieron a fijar otra fecha debido a que la pandemia retomó con más fuerza, no pudieron celebrar su matrimonio. La tercera no fue la vencida porque Jennifer López y Álex Rodríguez enviaron un comunicado, el pasado 14 de abril, para informar el fin de su relación amorosa. Además, pidieron privacidad por el bien de sus familias en este momento de incertidumbre.

“Somos mejores como amigos”

JLo y Alexander Rodríguez dieron a conocer la lamentable noticia de su separación con estas palabras: “Nos hemos dado cuenta de que somos mejores como amigos y esperamos seguir siéndolo”, expresaron al programa Today. Asimismo, se extendieron para detallar que continuarán manteniendo contacto por aspectos laborales que los unen. “Continuaremos trabajando juntos y apoyándonos mutuamente en nuestros negocios y proyectos compartidos. Deseamos lo mejor para los demás y para los hijos de ambos”, fue lo que dijo la expareja.

Esto se dio luego de que una fuente aseguró que tan grave fue la decepción de JLo cuando se enteró de Madison que le impueso una serie de reglas, que de no ser cumplidas por el expelotero se terminaría el compromiso. “Ella ha elaborado una lista de nuevas reglas para que él se adhiera y poder seguir adelante en la relación. Si rompe alguna de ellas, todo llega a su fin”, dijo la persona al medio.

Entre estas medidas radicales de Jennifer estaban: acceso las 24 horas a su teléfono celular y a poder rastrear su paradero, además de, “toques de queda nocturnos cuando está fuera con sus amigos y un límite de tres bebidas” , cuando no estaba en la ciudad.

Descubre más: