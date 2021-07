Bajaron del avión al papá de Luisito Comunica por tener vacuna Sinovac; ésta no es aceptada en Europa

El influencer mexicano, Luisito Comunica, contó a través de sus historias de Instagram que se quedó atrapado en el aeropuerto de Estambul, Turquía, cuando se emprendía a viajar para celebrar el Día del Padre. La razón porque su progenitor fue inoculado con la vacuna Sinovac y ésta no es permitida en la Unión Europea.

Luisito Comunica no sabía que Sinovac no es aceptada en Europa

El ‘calvario’ de Luisillo comenzó cuando intentaron abordar un avión hacia la Unión Europea y les solicitaron su certificado de vacunación contra la covid-19. En ese entonces, le indicaron al padre del youtuber que él se había inoculado con la vacuna Sinovac y que esa todavía no ha sido aprobada por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) por lo que no podía abordar y tuvieron que ser bajados del avión.

“Mi papá tiene vacuna Sinovac y no sirve para viajar a Europa, no la aceptan. Si tienen Sinovac sepan que no sirve para viajar, literal, nos dijeron ‘no pueden ir a Europa’”, afirmó en el video.

La EMA solo ha autorizado a cuatro vacunas: Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca y Johnson & Johnson.

Debido a que por ahora no pueden entrar a Europa, el youtuber informó a sus seguidores que por ahora su papá y él se queden en Estambul y que se estaban movilizando para recuperar sus maletas. Indicaron que verían la forma de poder atravesar el continente.