Yuleysi Coca asegura no ser una “mujer fácil” mientras sale a la luz cuál es la parte más sensible de su esposo

La presentadora de televisión Yuleysi Coca conversó con Mariela Viteri en el espacio “Cocinando con Mariela”, y reveló detalles de su vida personal, madurez laboral y algunas perspectivas sobre otras colegas. La anfitriona del espacio quiso hablar de cómo era la Yuleysi como mujer y pareja, a lo que sostuvo “cuando quiero involucrarme con alguien… trato de no adelantarme. Es más, con mi esposo, él era mi amigo antes”.

Yuleysi continuó: “yo lo celaba, sentía que me gustaba… pero quería conocerle más, saber más y ver si sí o sí no… Me quería besar y yo no… a mi me marcó eso, de cualquier relación anterior, que no fui una mujer fácil y eso que era una peladita. A él le costó”. Después de no querer revelar el punto sensible de su esposo, aseguró que en la intimidad “me considero normal. Uno en televisión se muestra simpática, sensual… eso es un personaje… Aquí soy Yoleysi, apágame la luz por favor”.

Un fanático quiso saber qué pensaba Coca de Mayra Jaime y sostuvo “a mi no me gusta de terceras personas… lo que puedo opinar cada uno es dueño de lo que hace, de lo que dice, de lo qeu aporta… cuando estamos en un set nos emocionamos… nos apasionamos por querer hacernos ver y decimos cosa de las que nos arrepentimos después… pero eso es de cada quien”.

Yuleysi Coca defiende a Eduardo Andrade de Jomahira Ganchozo

Después que Eduardo Andrade tuviese que dejar el programa “Combate Guatemala” y volver a Ecuador, Jomahira Ganchozo se enfrentó a Yuleysi en su breve paso por el espacio “Fuull Farándula”, al afirmar que no se había ido voluntariamente del programa de juegos y retos del país hermano.

“El renunció porque no se siente bien porque lo destruyeron por algo que no tenía la culpa, porque existe una demanda de algo absurdo”, dijo Coca cuando Jomahira se defendió diciendo: “Yo dije ‘se dice, yo creo en lo que se especula’… Tú tienes que ser más imparcial, aquí no está la amiga de Eduardo Andrade, está la comentarista Yuleisy Coca… a mí no me digas bruta porque yo si pienso”.