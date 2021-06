Pamela Palacios confiesa si la actual pareja del papá de sus hijos, Troi Alvarado, le cae mal

La actriz Pamela Palacios conversó con el programa “Fuull Farandula” para hablar sobre cómo está su corazoncito. “Estoy perfecta… mi corazón está maravilloso”, comenzó diciendo la artista a Jomahira Ganchozo antes de señalar por qué no comparte tanta “información” de su vida en familia por las redes sociales.

https://www.instagram.com/reel/CQHD0F-hU_d/?utm_source=ig_web_copy_link

“Cuando en realidad suben muchas cosas de su vida privada, no es tan así… a veces uno prefiere mantenerse en reserva de subir cualquier cosa sea amorosa o no… uno se mantiene al margen”. En otro clip capturado por cuentas de farándula en Instagram, Palacios fue interrogada sobre su ex pareja Troi Alvarado, a lo que solo contestó: “Troi es el papá de mis hijos nada más”. Entre miradas incómodas, aseguró que Arianna Mejía, actual novia de Troi, le es “indiferente”.

Sin duda una respuesta muy vivaz, después de que para el mes de marzo Ariana revelara algunos detalles en un Instagram Live. “Por qué se mete en mí en vivo. No me afecta… por que no dicen que es lesbiana y pu%$… es una loca de m$%”%”, sostuvo la modelo sobre Pamela en durante la transmisión. En medio de las acusaciones, Troi respondió al fondo “deja de ser ridícula, es la madre de mis hijos”.

Troi Alvarado intenta controla a Arianna Mejía

Esta no fue la primera vez que Arianna hace de las suyas en redes sociales. La modelo tomó el perfil recientemente de Troi para un Instagram Live mientras estaban en un local con música en vivo. Ella empezó a decir “Bella, espectacular, hermosa” frente a la cámara y al recibir un saludo de parte del animador se escucha decir “Estoy borracha… pero no importa” y justo ahí Troi tomó el teléfono móvil y finalizó el “en vivo”.

Una perfil de farándula capturó el momento, donde los comentarios se dividen a favor y en contra de Troi. “Esta bien pues. Si está borracha el marido tiene que cuidarla y eso hizo”, escribió un usuario mientras que dejó leer “Más ridículo es el porque ya es un hombre bastante maduro como para estar con una chiquilla así”.