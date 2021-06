Tábata Gálvez envía contundente mensaje a quienes la etiquetan de “vulgar” y “ridícula”

La presentadora de “Agárrate”, Tábata Gálvez, conversa con Jomahira Ganchozo sobre las constantes críticas que recibe como “vieja ridícula”, y las recientes respuestas que ha dado a través del espacio de Telepremiere. Jomahira afirma que ella comparte el sentimiento porque ella también ha recibido etiquetas negativas, pero quiso saber qué mensaje le dejaría Tábata a esos “hates” de las redes sociales.

“Si no te gusta es sencillo. ¿No te gusta? No me veas, ¿no te gusta lo que digo? No me sigas. Si te gusta, aplaude… si no te gusta y estás en tu derecho de decirme ridícula y todo lo que quieras… pero espera el vuelto”, comienza diciendo la también actriz que ahora incursiona como comentarista de farándula junto a Mayra Jaime. “Yo he optado por ser salomónica… y se quedan en shock”.

Hace unos días Tábata afirmó que hubo señalamientos que sí le marcaron, y ahora reconfirma que “hubo par de comentarios que sí me afectaron, porque no puedo creer que haya tanto odio en un ser humano… de mujer a mujer… Yo me siento rica, exitosa, una mujer empoderada… no me voy a dejar j#%$ por nadie. A estas alturas del partido”.

Tábata Gálvez expone a quienes la atacan en redes sociales

“No me importa que me digan vieja ridícula, yo soy feliz. A veces si me duele y voy a ser bien franca. El fin de semana me enviaron por directo… un mensaje bastante grotesco”, sostuvo en una emisión de su programa “Agárrate”.

Continuó: “Yo suelo ser vulgar y grosera pero con las personas con las que yo puedo participar… pero yo no le voy a permitir a ningún malcriado que me falte… Si bien es cierto que toda acción llama a una reacción… yo al señor, por llamarlo de alguna manera, ni siquiera lo conozco, reporté la cuenta y la cerraron. Empiécenme a joder y hago lo mismo con todos”. Así afirmó que aquellos que sobrepasen los límites serán reportados.