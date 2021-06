Tábata Gálvez admite que algunas críticas la hieren y pide respeto a sus seguidores

La presentadora de “Agárrate”, Tábata Gálvez, hizo un llamado al respeto en una de las emisiones del programa de farándula. La estrella asegura que muchos la llaman “ridícula”, y que aunque esto no le afecta del todo, tampoco permitirá que le falten el respeto. “No me importa que me digan vieja ridícula, yo soy feliz. A veces si me duele y voy a ser bien franca. El fin de semana me enviaron por directo… un mensaje bastante grotesco”, comienza explicando en el clip capturado por la cuenta de “elshowdelafarandulatv”.

Tábata continuó: “Yo suelo ser vulgar y grosera pero con las personas con las que yo puedo participar… pero yo no le voy a permitir a ningún malcriado que me falte… Si bien es cierto que toda acción llama a una reacción… yo al señor, por llamarlo de alguna manera, ni siquiera lo conozco, reporté la cuenta y la cerraron. Empiécenme a joder y hago lo mismo con todos”.

La espontaneidad de Tábata es bien recibida por muchos fanáticos y tergiversada por otros, así que aquellos que sobrepasen los límites de la conductora de “Agárrate” serán reportados. Por otra parte, la presentadora también alza su voz en defensa de Mayra Jaime, cuyos comentarios no pasaron desapercibidos. “Ya le dieron palo dos días. Cometió el error más grave de su vida… ¡sí!, ya lo dijo, lo aceptó, pidió disculpas ¿no le creen? Qué nos importa, qué podemos hacer… basta con los mensajes de odio, incitando a la desgracia… este es un programa simplemente para divertirnos… Si creen que yo soy peor de lo que pueden pensar, sí, soy la peor y no me pueden cambiar”.

Tábata Gálvez removió cenizas por video “íntimo” de José Ramón Barreto

Tras una publicación de Krysthel Chuchuca, Mayra y Gálvez conversaron hace varias semanas sobre el viaje laboral que se lleva a José Ramón Barreto de Ecuador por un tiempo. Tábata, sin mayor tabú, recordó el video íntimo que involucró al actor venezolano y a la estrella Emma Guerrero.

“Yo lo he visto actuando. Yo vi la serie, la rompió…”, dijo Tábata. “Me lo imagino desenvainando su espada, subido en el caballo, a luchar por la libertad… y grábame! A él le gusta grabar, o me van a decir que la historia de Simón Bolívar no la grabaron”, sostuvo frente a la pantalla entre risas pícaras y la cara de sorpresa de su entonces compañera Mayra.