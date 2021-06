Jennifer Aniston envió amor de cumpleaños a su mejor amiga Courteney Cox

Jennifer Aniston ha vuelto a mostrar su amor por su “ridículamente especial” amiga Courteney Cox en honor al 57 cumpleaños de su amiga. Tomando Instagram Stories para conmemorar la ocasión especial, Jennifer compartió un clip de retroceso durante su tiempo juntos en la exitosa sitcom, Friends.

Las imágenes de retroceso, que fueron editadas con la canción “In Da Club” de 50 Cent de fondo, mostraron a las dos estrellas caminando de la mano antes de pasar a un clip de su reciente reunión. “Feliz cumpleaños a este @courteneycoxofficial humano ridículamente especial”, comentó la estrella de Rachel Green. “¡El tiempo vuela cuando te estás divirtiendo!” Luego subió una instantánea íntima de la pareja con los perros mascotas de Courteney. “Quién ama a mi baby”, agregó Jennifer.

Apenas dos días antes, Jennifer compartió una serie de hermosas fotos de ella con su ahijada Coco Arquette en honor a su cumpleaños número 17. Ella escribió: “Feliz cumpleaños mi dulce Cocolicious. Godmama te ama”.

Courteney Cox y Jennifer Aniston llevaron su amistad a la vida real

Coco es la hija del mejor amigo de Jennifer, Courteney, y su ex marido David Arquette. La ex pareja estuvo casada desde 1999 hasta 2003 y dio la bienvenida a su único hijo en junio de 2004. Si bien Courteney prefiere mantener a su único hijo fuera de los reflectores, ocasionalmente ha aparecido en videos en su cuenta de Instagram. Jennifer a menudo comenta en los videos de su ahijada, y elogió la actuación de Coco cuando cantó Anyone.

La actriz se ha abierto previamente sobre el cuidar a los hijos de su amiga cuando eran más pequeños, incluida Coco, y reveló que se asegura de que siempre se diviertan mucho. “Los dejé jugar con mi ropa y mis joyas”, le dijo a E! Noticias.