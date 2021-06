Jennifer Aniston todavía está disfrutando de todo lo que fue su participación en la reunión de “Friends”

Ha pasado casi una semana, pero Jennifer Aniston sigue sintiendo en carne propia la emoción y el amor de la reunión de “Friends” de HBO Max. La estrella protagonista de la serie ha compartido una serie de fotos, disfrutando de lo que fue el emotivo reencuentro con Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, David Schwimmer y Matthew Perry, para volver al set del icónico sitcom después de 25 años del estreno de la primera temporada.

Pero el elenco no fue la única devolución de llamada a la serie. Las fotos de Aniston incluyeron a los invitados Justin y Hailey Bieber, uno de los directores de la serie, James Burrows, y una ilustración de la pandilla frente a la fuente icónica de la secuencia de apertura. “Todavía disfrutando de todo el amor de la #FriendsReunion. Gracias a todos y cada uno de ustedes”, escribió junto a la galería.

“El bazillionth selfie tomado con los cinco de nosotros… Cuando dos mundos TOTALMENTE diferentes chocan – la cara de @_schwim_ lo dice todo… La leyenda misma, nuestro director de la primera temporada, Papá James Burrows.”, continuó describiendo Aniston apostando, sin duda, a la nostalgia de ella y lo que este episodio se ha significado para sus fanáticos.

“Friends” cautivó a su audiencia después de 25 años como el primer día

La reunión trajo algunos momentos dignos de memes, incluidos los usuarios de Twitter que gustan a LeBlanc con sus tíos favoritos y la reina de los memes Mariah Carey compartiendo su intento de peinado rachel de los años 2000. Además de compartir fotos, Aniston habló sobre la experiencia de reunirse con sus viejos amigos, llamándolo un “golpe en el corazón”.

“Fue un puñetazo en el corazón en cierto modo”, dijo durante una aparición en el programa SiriusXM de Gayle King, Gayle King in the House. “Fue para todos nosotros, creo. ¡Incluso Courteney [Cox] nos arrancaron las lágrimas! Y ni siquiera lo sé, ella es tan, ya sabes, no emocional”.