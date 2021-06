Sofía Caiche no quiere que la vinculen más con Armando Paredes

El futbolista Armando Paredes vuelve a la palestra de la noticia tras enfrentarse a una demanda de 20.000 dólares por manutención de su hijo con Tatiana Pérez. La estrella de televisión Sofía Caiche no quiso opinar sobre el nuevo caso judicial de su ex pareja, pues si bien la actriz comparte una hija con el futbolista, la verdad es que Sofía decidió tomar una decisión radical durante su embarazo y fue no exigir el apellido del padre y así “librar de responsabilidades”.

“Yo por eso, en este caso, libré de las responsabilidades. Porque yo dije ‘a ver yo soy una mujer hecha y derecha, que puede hacer múltiples facetas profesionales, así que no necesito’… Mi bebé ya tiene 11 años y no le hace falta nada… Mi hija tiene mis apellidos y por eso yo soy responsable orgullosamente y no necesito nada”, sostuvo Sofía durante la entrevista con el programa de farándula “De Boca en Boca”.

Al momento en el que le hicieron referencia sobre el nuevo juicio que enfrenta Paredes, sostuvo “Ay si no tengo nada que opinar… yo puedo hablar de lo mío y mi experiencia. Simplemente yo no estoy con tiempo para desperdiciar… por eso libré de responsabilidades hace 11 años”. La reportera quiso saber si le molestaba estar asociada con su ex pareja y afirmó “me da pereza porque hay temas mucho más importantes que tratar…”

Sofía Caiche disfruta su feminidad al 100%

La participante de “Soy El Mejor” presumió hace unos días sus curvas en la orilla de la playa, destacando que es madre, profesional y sobre todo, feliz. “Hola ☺️🌊☀️ * me AMO *tengo 40 años *soy esposa y mamá *ama de casa y profesional *tengo 3 hijos (🧑🏻18/👧🏻11 años – 👶🏻9 meses) y 5 gatos 🐈🐈🐈🐈🐈 *apasionada en todo lo que hago *agradecida con Dios por lo que me ha dado ❤️ *he cumplido algunos retos, proyectos y sueños 🌈💫 Te recuerdo que el LÍMITE te lo PONES TU… HAZLO”, escribió en el caption de la publicación.

La verdad es que a seis meses de haber dado a luz a Savash, Sofía compartió un video de TikTok bailando seductoramente con una transición que la dejó ver en un vestido strapless dorado, tacones, su melena larga y suelta. El tierno Savash es su primer hijo con su actual esposo Soner Durmus, y tiene a Piero y Renata como sus hermanos mayores.