Armando Paredes se defiende tras la polémica por su "tributo" a Efraín Ruales

El pretendido homenaje que rindió el ex futbolista Armando Paredes a Efraín Ruales lo ha llevado al ojo del huracán. El llamado “Travieso” compartió una fotografía de sí mismo con la frase “RIP (Descansa en Paz) Efraín”, lo que cientos de fanáticos tomaron como un gesto de mal gusto ya que no “respetaba” la memoria del presentador asesinado a mano armada el pasado 27 de enero, al norte de Guayaquil.

El ex deportista alega que este fue su tributo porque desde hace algún tiempo había sido comparado con el desaparecido artista, debido a un presunto parecido físico. Sin embargo, al darse cuenta de las fuertes críticas de las que estaba siendo foco, eliminó la publicación y conversó con el diario EXxtra para defenderse: “No quise ofender a Efraín o a sus familiares, simplemente es una foto en la que me parezco a él y, de alguna manera, quería mostrar mi solidaridad por su muerte”.

Aunque para mucho suene irreal, el supuesto parecido entre Paredes y Ruales fue tan viralizado en las redes sociales hace algún tiempo que, al mejor estilo de Joe de “Friends” cuando encontró a su gemelo de manos, Efraín y Armando grabaron un video juntos comparando sus dotes físicos, lo que puedo haber dado licencia al Travieso a creer ideal esta publicación.

Armando Paredes no oscureció otros homenajes

Si bien la polémica por la publicación de Paredes en medio de las condolencias y las opiniones encontradas tuvo su furor, otros amigos, cercanos y familiares llenaron sus redes sociales con los más dulces mensajes de condolencias por su pérdida, que fueron traídos a la luz y aplaudido por sus fanáticos.

Además del cantante Nacho, la colombiana Greeicy, entre otros artistas, se especula que la decisión de Sebastián Yatra de tomarse un respiro de Instagram y borrar todas sus imágenes ha sido un gesto que honra a su buen amigo Efraín. Con una galería, que incluye un video de una cúpula, una fotografía de él dentro de un auto, y un camino, todas en blanco y negro, el cantante colombiano solo colocó en su firma “Adiós por ahora”.

Por otra parte, artistas urbanos exigen justicia por el asesinato de Efraín y retrataron su viva imagen en murales coloridos en Santo Domingo y Guayaquil. En las paredes se pueden ver ilustraciones del fallecido artista junto a su mascota Jagger, así como una dulce fotografía retratada del presentador de “En Contacto” junto a su compañera y novia Alejandra Jaramillo.

