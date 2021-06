Mafer Pérez no quiere llegar con las manos vacías y “todo usado” al matrimonio

La presentadora Mafer Pérez le cuenta todos sus secretos amorosos a Mariela Viteri en su paso por “Cocinando con Mariela”, el web show de la comunicadora ecuatoriana que ha sido escenario de grandes “bombas” de las farándula. Esta vez Viteri indagó, entre muchas otras cosas, sobre la vida amorosa e íntima de Mafer.

“A qué edad perdiste la virginidad”, comienza preguntando Mariela, y entre risas nerviosas de Mafer por contestar, la conductora retomó la pregunta y dijo “¿por dónde eres virgen?”, a lo que la estrella de “De Casa en Casa” señaló su parte “trasera”. “Si algun dia me caso, no quiero llegar con las manos vacías y todo usado… ‘no tengo nada para mi esposo’. ¡No! Algo es algo… tenía 18 cuando perdí la virginidad”.

En otro orden de ideas, Mafer afirmó que su hija es su mayor motivación, y el verdadero amor de su vida. “Desde que yo tengo a mi hija me siento tan completa y realizada que te juro que no me hace falta nada… solo que Dios me convierta en una mujer más amable, más sabia y en una buena madre”.

¿Mafer Pérez terminó su relación?

Hace varias semanas hay rumores de que la presentadora de televisión está de vuelta a la soltería. “Hace mucho tiempo que dejé de seguir a mi novio. Que no tengo las fotos que había publicado con él porque las había tagueado, estaba su cuenta tagueada, y si te has dado cuenta en la historias que he subido él no está mencionado y es porque él no tiene que estar expuesto. La que trabaja en televisión soy yo”, explicó Mafer al reportero Miguel Cedeño.

Y en su reciente conversación con Viteri aseguró, nuevamente, que “he sido de relaciones largas… en este caso yo sentí que él estaba muy expuesto y no le gusta nada del mundo de la televisión. Saqué las fotos e incluso subía historias con él sin mencionarlo, porque no queríamos que se viera involucrada su cuenta… tiran cosas por su familia, que si porque tienen plata y es mentira”.