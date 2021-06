Mafer Pérez por fin reveló que terminó su relación amorosa porque “no es el hombre para mí”

La rubia animadora Mafer Pérez aclaró, finalmente qué pasa con su situación sentimental. Esto luego de que ya no se le ve junto con su novio, el empresario Carlos Vergara, y ante ello fue cuestionada. Afirmando que el rumor que sonaba en las redes sociales de que habían terminado es cierto.

María Fernanda Pérez Rivera, o Mafer, como es comúnmente llamada, hizo público el fin de su relación sentimental con Vergara, luego de siete meses de noviazgo. Para las cámaras del programa dedicado a las noticias de la farándula ecuatoriana ‘De boca en boca’, la oriunda de Guayaquil confesó que se dio cuenta que “él no era un hombre para mí”.

Mafer Pérez

Mafer: “No somos compatibles“

Pérez comenzó explicando. “La verdad es que todo empezó con un distanciamiento que era necesario. Pensamos que si las cosas podrían tornarse mejor íbamos a intentarlo, y si no pues definitivamente tenía que terminarse”, agregó que esa separación la hizo darse cuenta de lo diferentes que son. “Y definitivamente tomé la decisión de que no es el hombre para mí… no somos compatibles“.

Prosiguió explicando que a pesar de conocerse desde hace mucho tiempo, como pareja fue otra cosa. “Él y yo nos conocemos desde hace varios años y somos amigos, pero quizás no compartíamos algunos momentos, y por eso yo no sabía realmente cómo era”. Mafer añadió que decidió hacer pública la relación luego de que él empezara a pedírselo.

“Teníamos siete meses de relación y era algo superformal. Él conocía a mí familia y yo a la suya. Y de pronto me dejé llevar porque me dijo que se sentía excluido. Que su familia le había dicho que si era serio o no. Porque nunca habíamos subido una foto“, aunque, según la animadora del programa ‘De Casa en Casa’, de TC Televisión, ahora duda de lo dicho por suexpareja.

“Estoy cerrada por completo a intentar una relación“

“La verdad, a estas alturas, ya no sé si fue real o no. Yo en ese momento lo que sentí es que sí, que él era mi pareja y se merecía ese lugar. No sé realmente que era lo que él quería al hacer que lo publicara, pero en todo caso espero que lo haya conseguido”, indicó Pérez, quien es madre de una niña de 1 año, llamada Alaia.

Ante este nuevo intento fallido de Mafer en el amor, dijo que ahora solo se concentrará en la crianza de su pequeña. “Yo definitivamente me voy a dedicar a mi hija”, y aseguró que ya no quiere saber nada más de amoríos y relaciones. “Estoy cerrada por completo a intentar una relación, a conocer a alguien“, comentó la guayaquileña.

Dando un rotundo y directo mensaje a su expareja. De quien se sabe que aún le escribe. “Ya se terminó, porque soy una mujer determinante. Porque sé perfectamente lo que quiero y lo que no. Y lo que no me hace bien no lo quiero en mi vida”, concluyó la también actriz y cantante.

