Carolina Jaume se presentó en el escenario de ‘Soy el mejor’ pero no como animadora sino como Britney Spears

Carolina Jaume encontró una motivación en su vida, en medio de su crisis de depresión. La animadora confesó que deseaba bailar en el reality ‘Soy el mejor’ y por eso le pidió a la producción un show para ella. Aunque en el primer día de ensayo fue a parar al hospital. Afortunadamente no fue algo grave y volvió con más energías a preparar su presentación.

La artista Carolina Jaume, reveló, hace unas semanas, que está luchando con un cuadro de depresión, ansiedad y ataques de pánico. Pero no dio detalles acerca de qué la está ocasionando. Y lo que se rumora es que la causa es la crisis matrimonial con el que hasta ahora es su esposo, el empresario Allan Zenck, y padre de su segundo hijo, Alonso de Jesús, de 5 años.

“He estado ensayando, y lidiando con bastantes problemas de ansiedad, pero esto me ha desestresado. Dije -a la producción- por favor déjenme bailar, quiero dejar de animar, porque quiero bailar. Entonces me dijeron que tenían un show que quedó pendiente de Mafer Pérez, que si podía hacer Britney. Pero además de eso le vamos a dar un plus, con Javier Ávila con Yadira que está a cargo y todas las chicas“, comentó muy emocionada.

Carolina bailó un mix de Britney y cerró con un tema de Gloria Trevi

Y este viernes fue el día tan esperado de la puesta en escena que preparó el equipo de coreógrafos de ‘Soy el mejor’ para Carolina. La nacida en Guayaquil salió al escenario con un mix de canciones de la famosa artista Britney Spears, conocida como ‘la Princesa del pop’, quien fue un ícono de los años 90.

Jaume inició su show luciendo un camisón blanco, al ritmo de una balada de Spears. Luego la música fue más movida con ‘Toxic‘, para esto el atuendo fue un vestido corto en color celeste. Cerrando el set de Britney con movimientos más atrevidos, y llevando puesto un enterizo en color piel con piedras brillantes, tal y como la artista aparece en el video del tema.

La actuación de la animadora concluyó con el tema de Gloria Trevi ‘Psicofonía‘. Para el cual se armó un show que incluyó una enorme “burbuja” transparente, en la cual metieron a Jaume para luego colocarle una camisa de fuerzas y así culminar el espectáculo.

Aunque no se vio mucho baile de Carolina, sino que se basó más en movimientos de los brazos y contorneos completos del cuerpo, muy al estilo de ballet. Y con muchas cargadas, realizadas por el equipo de bailarines que acompañó a la presentadora del programa, que ayer se convirtió en una bailarina más del reality de baile.

En las redes opinan que estuvo mejor que la presentación de Mafer Ríos

Anteriormente Carolina había hecho presentaciones cortas durante ‘Soy el mejor’, pero esta sí fue más trabajada. Aunque en las redes las opiniones están divididas en cuanto a sí fue bueno o no el baile, lo que no paran de decir es que estuvo mejor que la pasada presentación de Mafer Ríos. En la cual le rindió tributo a la artista ecuatoriana, Sharon ‘la Hechicera’.

En sus redes sociales Carolina ha publicado fotos y videos de la puesta en escena. Dejando mensajes de agradecimiento a todas las personas que hicieron posible su presentación, y sobre todo al público. “Gracias a ustedes por las muestras de cariño. ¡¡¡Espero haber estado a la altura de sus expectativas!!!”, escribió la guayaca bajo el post de su cuenta en Instagram @carolinajaume

Descubre más: