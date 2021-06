Las indirectas de Dave Morales que apuntan que si escuchó el emotivo mensaje que envió Michela Pincay

Esta vez fue Dave Morales quien removió las redes sociales con un particular mensaje. “Fuiste, Eres, y Serás La Mejor Ex”, se lee en la palma de sus manos a través de clips compartidos en TikTok, lo que ha hecho que muchos rumores apunten esta publicación como una indirecta a Michela Pincay. La publicación de Dave llega días después de que la presentadora se abriera sobre momentos tristes de su vida, y mencionara duras experiencias con su ex pareja.

Recordemos que la estrella de TC Televisión rompió en llanto durante su paso por “Impresiones de la Vida”, una sección en “De Casa en Casa”, y confesó lo tóxica que su más reciente relación amorosa, sin mencionar el nombre de Morales. “Esta persona es todo lo que nunca más quisiera en mi vida. Me siento afortunada de tener un reflejo de eso que no quiero más nunca cerca de mi…”, comenzó diciendo la presentadora.

“Si piensas que me rompiste sí, muchísimo. Pero yo espero que te vaya muy bien, que Dios bendiga tu vida. Que encuentres una persona que te ayude a ser un mejor ser humano… Porque todos merecemos que alguien confíe, nos rescate y nos haga sentir que somos una mejor persona”, sostuvo Michela en un emotivo momento.

Michela Pincay y su pasado con Dave Morales

Para quienes no lo recuerden, Michela y Dave comenzaron a salir en 2017, aunque la magia se acabó a finales de 2018, y no precisamente en los mejores términos. “Decidí soltar una relación que por mucho tiempo ‘se intentó’ hacer funcionar, comprendí al final que no puedes quedarte donde ya no eres feliz”, escribió la presentadora de TC Televisión en aquel lejano diciembre 2018.

Luego se conoció que Morales demandó a la estrella por supuesta violencia intrafamiliar, que terminó en una sentencia de 10 días de detección al ser la “autora intelectual” del delito. Sin mayores detalles, solo se sabe que Michela sufrió este incómodo momento con su hermana y su mamá. “La última experiencia que tuve fue tan triste. Y no por lo que viví yo, sino porque lo que me pasó le dolió tanto a mi familia, que es algo que yo no me perdono (…) Terminé fracturando mucho a mi mamá y a mi ñaña. Obligándolas a estar en procesos horribles, que de verdad no se los deseo a nadie”, explicó.