Kim Kardashian deja la riña del divorcio a un lado por un momento y le regala mensajes de amor a Kanye West por su cumpleaños

El rapero Kanye West celebró su cumpleaños número 44 y parece que su ex-esposa Kim Kardashian estaba esperando este día para expresar sus sentimientos por él públicamente. Meses después de poner fin a sus casi siete años de matrimonio, la magnate del maquillaje nunca ha sido demasiado abierta para expresar sus sentimientos por su ex, pero su reciente publicación llegó como un rayo de la nada a todos sus fans después de que ella publicó un deseo especial de cumpleaños para él diciendo que lo amará “de por vida”.

La estrella del reality show excavó una foto especial de su álbum familiar donde se ve a ella y Kanye posando con sus hijos. Junto a la imagen, escribió: “Feliz cumpleaños. Te amaré toda la vida!”. Kim, quizá melancólica por la fecha especial, también publicó varias imágenes con Kanye y sus hijos en sus historias de Instagram lo que removió a sus fanáticos.

Por si esto fuera poco, Khloe Kardashian también publicó una foto en su perfil de Instagram en la que aparece con Tristan Thompson y la entonces pareja Kanye-Kim. Dirigiéndose a él como su “hermano de por vida” en el pie de foto, señaló: “Feliz cumpleaños a mi hermano de por vida!!! Tener el mejor cumpleaños Ye! Enviándonos amor y bendiciones infinitas!!”.

Kim Kardashian terminó su matrimonio con Kanye West

Kim y Kanye se separaron en febrero después de casi siete años de matrimonio. Según The Time, una fuente reveló que el rapero se reúne con sus hijos cuando quiere, pero no en la casa, ya que la pareja vive separada ahora. Recordemos que la pareja tiene cuatro hijos, North, Saint, Chicago y Psalm.

En un reciente episodio de “Keeping Up With The Kardashians”, Kim rompió en llanto al revelar sus problemas matrimoniales con Kanye y admitió que se siente como un fracaso cuando su tercer matrimonio se vino abajo.