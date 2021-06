Kim Kardashian aplaude a la estrella pop Billie Eilish después de notar este detalle en su nuevo video musical

Billie Eilish modeló a Skims en su nuevo video musical y Kim Kardashian gritó de emoción. La cantante lanzó su sencillo “Lost Cause” y la fundadora de Skims señaló que la ahora rubia intérprete lucía piezas de su línea de modeladoras. ‘@billieeilish Video musical de Lost Cause. Veo a Skims ”, dijo Kim en su historia de Instagram.

Según la propia marca SKIMS, en el video, Eilish lleva la camiseta Boyfriend, una camiseta extragrande y ultra suave, en color Ocre. Con ella, llevaba pantalones cortos y calcetines de la misma tonalidad, joyas de oro y un sombrero de ala plana marrón con la letra “B” bordada en la parte delantera. El séquito de Eilish también usó piezas de la marca Kardashian, y una de sus bailarinas vistió el sujetador de cuello alto con costilla elástica y el pantalón corto de costilla elástica a juego en el color Soot.

Al igual que nosotros, Kardashian estaba encantada de ver su marca en la ganadora de diez premios Grammy. La estrella de Keeping Up With The Kardashians publicó no dudó en dejar una captura de pantalla del video de Eilish en sus historias de Instagram, post que luego también se paseó por el Instagram Stories de la propia Billie.

Billie Eilish está rompiendo sus propios paradigmas

Una Billie Eilish de 18 años ha quedado atrás con su ropa ancha, su cabello verde y su aspecto rebelde. Recientemente la cantante protagonizó la portada de Vogue con una sensual lencería y su rubia cabellera, y durante una conversación con The Ellen DeGeneres Show, reveló los detalles de su cambio de look. También anunció su nuevo libro homónimo y cómo lidia con el documental de AppleTV+, “Billie Eilish: The World’s a Little Blurry”.

Convertirse en la sensual rubia, Eilish dijo que le tomó “como seis horas superarlo porque lo seguimos haciendo, una pausa y simplemente gritando y corriendo”. “Fue una locura, porque me estaban filmando durante tres años, y no tenía idea de lo que tenían en la cámara y lo que no”, agregó.

Con respecto a “Billie Eilish: The World’s a Little Blurry” estimó que “Fue una cosa increíble, completamente surrealista que fue creada”. La cinta dirigida por R.J Cutler, lleva a sus fanáticos a viajar por la vida de la estrella mientras hace su álbum de 2019, “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?”, con su hermano Finneas O’Connell.