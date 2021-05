Billie Eilish revela cuánto tiempo le tomó ser la rubia despampanante de Vogue

La cantante de 19 años, Billie Eilish, hizo una aparición sorpresa en el episodio del martes de The Ellen DeGeneres Show, donde habló sobre su cambio de look a un cabello rubio, su nuevo libro homónimo y su reacción a su reciente documental de AppleTV+, “Billie Eilish: The World’s a Little Blurry”.

Según Eilish, le tomó “como seis horas superarlo porque lo seguimos haciendo, una pausa y simplemente gritando y corriendo”. “Fue una locura, porque me estaban filmando durante tres años, y no tenía idea de lo que tenían en la cámara y lo que no”, agregó. Aunque el proyecto era “un sueño” hecho realidad para la siete veces ganadora del Grammy, ella dudaba en ver todo salir adelante.

“Yo misma estoy frente a la cámara, realmente no tengo una línea, así que estaba bastante preocupada por lo que iba a haber allí”, le dijo Eilish a DeGeneres. “Pero me encantó. Fue una cosa increíble, completamente surrealista que fue creada.” La reveladora película, dirigida por R.J Cutler, lleva a los espectadores a la vida de la estrella mientras hace su álbum de 2019, “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?”, con su hermano Finneas O’Connell en su casa de la infancia.

Eilish previamente se abrió a Stephen Colbert sobre la realización del documental, diciendo que si bien el proceso de grabación era “un poco invasivo” a veces, dijo que estaba feliz con cómo todo resultó. “Como seres humanos, tendemos a sentirnos bastante irrelevantes todo el tiempo. Y aunque fue muy invasivo y mucho en algún momento, y a veces solo dije, ‘Tienes que irte’, era divertido tener gente que estaba literalmente, solo para verte vivir tu vida porque no hay nada de eso “, dijo Eilish.

Billie Eilish posó para la sexy portada de Vogue

La estrella cayó en el sueño pin-up para protagonizar la portada de la revista de moda, con un cambio de look increíble. Eilish tenía el cabello negro oscuro con raíces verde neón, y ahora modela una melena vintage, a juego con un conjunto de lencería y corsés, desviando la antención de sus outfits “masculinos”.

Eilish ha explicado anteriormente que prefiere usar ropa ancha por su lucha contra los problemas de inseguridad corporal: “Si te gusta la positividad corporal, ¿por qué usarías un corsé? ¿Por qué no mostrarías tu cuerpo real?, imagina a los críticos respondiendo. “Lo mío es que puedo hacer lo que quiera”. Ella agrega: “Se trata de lo que te hace sentir bien. Si quieres operarte, hazlo. Si quieres usar un vestido que alguien piensa que te ves demasiado grande, f ** klo – si te sientes como te ves bien, te ves bien”.