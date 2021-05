Revelan que Kanye West se siente “agradecido de haber terminado” con Kim Kardashian por todas estas razones

Kanye West, rapero estadounidense de 43 años, está atravesando un duro proceso de divorcio, luego de seis años de matrimonio y cuatro hijos. Sin embargo, ahora empieza a entender cómo la “obsesión por la fama de Kim Kardashian lo destruyó”. Así lo reseña la más reciente edición de la famosa revista Star.

“Kanye West se arrepiente de quedarse tanto tiempo como lo hizo”, así lo dijo una fuente cercana al medio escrito. Indicó además que ya que Kim Kardashian “lo trató como basura durante años”. Razón por la cual se hartó del tipo de mundo en el que lo hacía vivir su esposa. Asegurando que todo el famoso clan mediático está “rodeado de drama constantemente y está enojado consigo mismo por quedarse atascado en ese mundo ridículo”, indicó el informante.

Kim Kardashian y Kanye Wes

De acuerdo con el medio, Kardashian le habría mentido al cantante sobre cuánto su reality ‘Keeping Up With the Kardashians‘ interferiría en su vida privada. Por ello tuvieron “batallas explosivas. Las cosas solo mejoraron cuando Kanye cedió y Kim se salió con la suya”, agregó la fuente.

“Ni siquiera era tan buena entre las sábanas”

El rapero, que padece de bipolaridad, estaba harto de que las cámaras estuvieran tras él las 24 horas del día. Además, le confesaba a sus amigos de cómo su esposa y la familia de ella “complotaban a sus espaldas” cuando se oponía a aparecer en el reality o no estaba de acuerdo con alguna decisión del llamado clan Kardashian.

Esta fuente además aseguró que los celos de la socialité en cuanto a la carrera de su esposo y la suya también fueron parte de los problemas. “West aparentemente creía que Kim envidiaba su exitosa carrera y la marca millonaria que creó sin ella”, y reveló secretos de la vida sexual de la pareja. “Kanye encuentra irónico cómo la imagen de Kim se basa en su apariencia y sexualidad cuando ni siquiera era tan buena entre las sábanas”.

Según la publicación, Kanye West se siente “agradecido de haber terminado con ella y de haber reconstruido su vida”. Anteriormente, se supo también por fuentes cercanas, que el cantante y excandidato a la presidencia de los Estados Unidos, quería separarse desde hace mucho de la empresaria.

“Ella hizo todo lo posible para tratar de salvar el matrimonio“

Pero que a Kanye lo detenían sus cuatro hijos, por ello no daba fin legalmente a la relación. Las fuentes revelaron que West quería separarse y que Kim quien hizo todo lo posible continuar con el matrimonio. “En realidad, fue él quien dijo durante un año que no tenían nada en común excepto los niños y que quería salir de ahí”, confesó la fuente al medio estadounidense Page Six. Agregó que: “Ella hizo todo lo posible para tratar de salvar el matrimonio. Él la dejó presentar primero el divorcio por dignidad”.

La persona que reveló la información al medio dedicado a la farándula, también dijo qué: “Incluso antes de que Kim solicitara el divorcio, Kanye cambió sus números y dijo: ‘Pueden comunicarse conmigo a través de mi seguridad’. De igual manera, habló con respecto a cómo está manejando la situación la empresaria. “Kim no está segura de cómo será el futuro, pero le ha dejado claro a Kanye que puede pasar tiempo con sus hijos cuando quiera“, contó la fuente.

Por los momentos la estrella del reality ‘Keeping Up with the Kardashians‘ está viviendo en su mansión de Los Ángeles con sus cuatro hijos. Mientras que su expareja ha permanecido en su rancho ubicado en Wyoming.

