¿Qué tienen en común Carolina Jaume y Meghan Markle?

Aunque no lo creamos, Carolina Jaume y Meghan Markle tienen mucho en común, incluso tienen vínculos de experiencias con otros muchos artistas, y es por la salud mental. Celebridades como Adele y Justin Bieber saben la importancia de este tema y se han abierto al respecto a través de sus plataformas. Hablan sobre la ansiedad, la depresión, el amor propio, la aceptación del cuerpo y las luchas más personales que una vez fueron tabú por mucho tiempo.

La presentadora ecuatoriana afirmó hace unos días que está pasando por una crisis de depresión, ansiedad y ataques de pánico que la han descolocado un poco de sí misma, por lo que necesita tomarse un descanso momentáneo. “Siento que es bueno dar la cara porque hay muchas personas que pueden estar pasando lo mismo que yo. Y es verdad, yo no no me quiero levantar de la cama pero dije ‘sabes qué se acabó’, me voy a parar. Con dolor me voy a parar y quiero ser esa persona que todos esperan que yo sea”, explicó en Instagram.

Por otra parte, durante su conversación con Oprah Winfrey en marzo de 2021, Meghan Markle reveló que su salud mental sufrió mucho durante su tiempo como miembro senior de la Familia Real. “Estaba realmente avergonzada de decirlo en ese momento y avergonzada de tener que admitirlo ante Harry,especialmente, porque sé cuánta pérdida ha sufrido… Pero sabía que si no lo decía, lo haría. Simplemente ya no quería estar viva. Y eso fue muy claro y real y aterrador. Ese fue un pensamiento real y constante”.

Meghan Markle no es la única celebridad que alza su voz por la salud mental

Willow Smith confesó valientemente en su programa Red Table Talk que tuvo una “experiencia” con “ansiedad extrema”. La hija de Will Smith afirmó “No podía hablar… tuve que ser simplemente capullo y estar conmigo misma por un momento. Y eso fue tan importante porque habría sido más intenso si yo estuviera mirando a mi mamá para ser como, ‘No, ayúdame’. Y luego, cuando estaba listo, abrí el capullo”. Además aseguró que “Honestamente siento que perdí mi cordura en un momento dado”.

Adele también reveló que se sumergió en su propia alma a través de un poderoso libro “Untamed de Glennon Doyle”, para reconciliarse consigo misma. La cantante ganadora del Grammy admitió que aprendió que ella controla su propia felicidad. “Si estás listo, este libro sacudirá tu cerebro y hará que tu alma grite. ¡Estoy tan listo para mí después de leer este libro!” escribió Adele en su Instagram.

“Es difícil levantarse de la cama por la mañana con la actitud correcta cuando estás abrumado con tu vida, tu pasado, trabajo, responsabilidades, emociones, tu familia, finanzas, tus relaciones”, escribió Justin Bieber en 2019 cuando abrió las puertas sobre su salud mental. “Cuando se siente que hay problemas tras problemas tras problemas. Empiezas a prever el día a través de lentes de ‘pavor’ y anticipas otro mal día. Un ciclo de sentimiento de decepción tras decepción. A veces incluso puede llegar al punto en que ya ni siquiera quieres vivir”, admitió.