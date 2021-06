Las palabras de aliento que las presentadoras de “Agárrate” le envían a Carolina Jaume por su trastorno depresivo

La estrella presentadora de “Soy El Mejor”, Carolina Jaume, afirmó que está pasando por un crisis emocional. Así lo anunció en una serie de publicaciones en sus redes sociales hablando sobre sus crisis de depresión, ansiedad y hasta ataques de pánico. “Han sido días bastantes difíciles pero son cosas que a veces no dependen de ti, ni de circunstancias, ni de qué pasó simplemente es algo en ti”, explicó.

Jaume continuó: “Siento que es bueno dar la cara porque hay muchas personas que pueden estar pasando lo mismo que yo. Y es verdad, yo no no me quiero levantar de la cama pero dije ‘sabes qué se acabó’, me voy a parar. Con dolor me voy a parar y quiero ser esa persona que todos esperan que yo sea”.

Después de compartir sus episodios, Mayra Jaime le envió un mensaje de apoyo desde su presentación en el programa “Agárrate”, junto a su compañera Tábata Gálviz. “No creo que eso cambie su profesionalismo, su trabajo su desempeño… no creo que sea la primera vez que pasa por un mal momento… Eres una mujer trabajadora, una buena madre, buena hija, buena esposa… Sé que vas a salir esto, como otras pruebas que la vida te ha puesto y las superaste”, sostuvo Mayra.

Carolina Jaume habla abiertamente sobre la salud mental

De la mano de su experiencia, Carolina aprovechó sus Instagram Stories para compartir su llamado a la importancia de la salud mental. “Nosotros (los que estamos sufriendo) no sabemos cómo iniciar la conversación. Porque nos avergüenza mucho y nos da mucho miedo, pero te pido por favor, acércate y ofrece tu ayuda que va a ser apreciada. Y aunque a esa persona le cueste admitirlo va a agradecértelo secretamente”, dijo.

En su importante declaración invitó a reconocer el trastorno y buscar ayuda. “Hablarlo es el primer paso, pero no reemplaces la ayuda profesional por la de un amigo. Esta es muy importante y tener ambos apoyos harán tu proceso de recuperación un poco más fácil. Reconoce que este no es tu mejor momento, pero que tú eres mucho mejor que esto”.