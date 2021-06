Tras atravesar una fuerte depresión Carolina Jaume agradeció el apoyo en su recuperación: “Nunca me sentí mas querida”

Carolina Jaume estuvo ausente del programa que conduce ‘Soy el mejor’ por la señal de TC Televisión. Esto se da tras una serie de publicaciones de la artista donde confiesa que está atravesando una fuerte crisis de depresión, ansiedad y hasta ataques de pánico que la paralizan por completo.

La animadora nacida en Guayaquil, Carolina Jaume, volvió a sus labores en el reality show de baile, pero preocupó a todos por los episodios que dice estar enfrentando. El fin de semana estuvo contando a través e sus stories acerca de lo mal que se sentía y que le hacía falta su trabajo. “Han sido días bastantes difíciles pero son cosas que a veces no dependen de ti, ni de circunstancias, ni de qué pasó simplemente es algo en ti”, describió.

“Con dolor me voy a parar“

Con lágrimas en sus ojos la guayaca no reveló el por qué de su crisis, pero sí dijo que le agradece a su familia y a sus amigos el apoyo. “Siento que es bueno dar la cara porque hay muchas personas que pueden estar pasando lo mismo que yo. Y es verdad, yo no no me quiero levantar de la cama pero dije ‘sabes qué se acabó’, me voy a parar. Con dolor me voy a parar y quiero ser esa persona que todos esperan que yo sea”, contó.

Aún no se sabe si estos fuertes episodios depresivos que está sufriendo la presentadora se deben a los problemas que está enfrentando con su esposo Allan Zenck, de quien se especula está separada. Y es que a pesar del extenso mensaje que Carolina colgó en su cuenta en Instagram @carolinajaume explicando su sentir, no dio una razón por ello.

“Me siento perdida y sola entre tanta gente”

Esto fue lo que posteó la conductora de TC Televisión para contarle a su público que lo mal que la está pasando. “Mi salud mental se ha visto afectada. Me he sentido muy mal. Es agotador emocional y físicamente. Mi capacidad se ha visto reducida en casi todos los aspectos de mi vida. Se me hace difícil contárselo a alguien porque tengo mucho miedo al qué dirán. Justo es porque personas como yo, tienen miedo a pedir ayuda, haciendo que se complique mucho el proceso de recuperación“.

“Sufro de depresión, ansiedad y ataques de pánico (qué me paralizan por completo), pero no vengo a contarles sobre mí, sino a recordarles a todas los que están pasando por algo similar, algo que es muy fácil olvidar: No están solas”, confesó la también actriz, al tiempo que dijo que se siente sola. “Usualmente yo me siento perdida y lo más triste ME SIENTO SOLA ENTRE TANTA GENTE”.

“Sé que hay otras personas que pasan por lo mismo cada día. Que luchan como yo lo hago. Quiero decirte que no se avergüencen de pedir ayuda. Que lloren si lo necesitan. Cuéntaselo a alguien y visiten profesionales. Buscar ayuda no te hace una persona débil. Visitar un psiquiatra no te convierte en un loco. Eres una persona que cuida de si misma y eso está bien”, señaló Carolina en su post.

“Nos avergüenza mucho“

“Por eso quiero hacer un llamado de atención a las personas que perciben que algún ser cercano no está completamente bien. Quiero pedirte que te acerques, que hables con esa persona y le preguntes al respecto. Posiblemente no consigas una respuesta a la primera, pero hazle saber a esa persona que estas ahí para escucharlo y que no vas a juzgarlo. Porque créeme que hace falta alguien en quién apoyarse”

Agregando que esta enfermedad es tabú pues da temor el qué dirán. “Nosotros (los que estamos sufriendo) no sabemos cómo iniciar la conversación. Porque nos avergüenza mucho y nos da mucho miedo, pero te pido por favor, acércate y ofrece tu ayuda que va a ser apreciada. Y aunque a esa persona le cueste admitirlo va a agradecértelo secretamente”, expresó la artista guayaquileña.

Para concluir Jaume invitó a todas las personas que padecen de estos cuadros a pedir ayuda profesional. “Hablarlo es el primer paso, pero no remplaces la ayuda profesional por la de un amigo. Esta es muy importante y tener ambos apoyos harán tu proceso de recuperación un poco más fácil. Reconoce que este no es tu mejor momento, pero que tú eres mucho mejor que esto”, por último quiso cerrar agradeciendo a las personas que la está apoyando. “Gracias a esos angelitos que he tenido estos días. Ustedes saben quienes son y GRACIAS MIL GRACIAS por estar a mi lado”.

