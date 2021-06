Dayanara les regala un “pedacito” de su próxima canción a sus fanáticos y enamora con su voz a capela

La cantante Dayanara calienta los motores entre sus fanáticos para que se aprendan su próximo promocional. “Les voy a cantar un pedacito de mi próxima canción… ahí les va”, comienza a decir la estrella musical, en el clip que compartió en su cuenta de Instagram, antes de interpretar la primera estrofa del tema, cuyo título dejó entreabierto. “Qué les pareció este pedacito ah? 💓✨🌸 Ya adivinaron cómo se llamará? ? 👇👇👇 R _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ☕️”, escribió en el caption de la publicación.

Esta lírica romántica, sin fecha confirmada de estreno, llega después de enfrentarse a la polémica con el promocional “El Desquite”. Recordemos que Dayanara usó el ritmo y la frase clave de la canción “Un violador en tu camino”, que funge como himno de lucha del movimiento feminista. “Y la culpa no era mía si me gustaba lo que él me hacía”, canta la estrella ecuatoriana sin imaginar que encendería las redes sociales con cientos de opiniones encontradas al respecto.

“Estoy acá para conversar de todo lo que, lastimosamente, ha sucedido en los últimos días, queriendo tergiversar un mensaje errónea acerca del estreno de mi nueva canción”, comenzó declaró la cantante al programa “De Boca en Boca”. “Entiendo que como artista siempre vamos a tener personas que nos quieren, que les gusta nuestra música y a las que no. Y van intentar agarrarse de algo pequeño para hacerlo gigante y llevar un mensaje erróneo”.

Dayanara confió en quienes apostaban a su carrera

“La gente que sigue mi carrera sabe que desde el inicio como mujer siempre he estado intentando empoderarlas. A mi manera, desde mi trinchera,… con mi nueva canción ‘El Desquite’ hablo exactamente de lo mismo… dije ‘voy hacer una canción divertida, en la que exprese esa igualdad. De que lo mismo que hace un hombre puede hacerlo uno mismo como mujer’…. De manera inocente”, continuó explicando en su momento.

Tras agradecer a quienes confiaban en su criterio, creían su inocencia y apostaban a su carrera, afirmó “yo voy a seguir cantando, y le agradezco infinitamente a todas las personas que disfrutan de mi trabajo… entiendo y respeto cada opinión, pero esta es mi verdad”. Además conquista posiciones número uno en rankings de radio, entre otros medios de reproducción, por lo que “El Desquite” fue una ola bien surfeada para la artista.