Ricardo Delgado ataca a Mayra Jaime después de sus comentarios contra el reconocimiento que recibió Alejandra Jaramillo

El mundo de la farándula se vuelve a estremecer luego de que Mayra Jaime ataque con fuertes comentarios a Alejandra Jaramillo, una vez más. Tras conocer la lista de ganadores de los Premios ITV, y conocer que La Caramelo se alzó con tres estatuillas, la presentadora de “Agárrate” y su compañera Tabata Gálvez no se contuvieron en opinar. Después del amargo momento, el ex chico reality Ricardo Delgado se pronunció al respecto.

Mayra pidió disculpas públicas y Ricardo respondió: “Ahora si te arrepientes de lo que dijiste… pediste disculpas públicas luego de dar un comentario tan basura. Porque eso es lo que sale de tu boca, basura. ‘Que por el muertito ganó’, Alejandra tiene talento y mucho más talento que tú que estás sentada ahí por tres centavos y por que te toca…”, se oye decir al joven talento.

Delgado continuó, según el clip capturado por “El Show de la Farándula”, “esos premios son bien ganados, tu que has hecho? Ni como actriz no serviste Mirate donde estás sentada… La primera vez se te cree pero la segunda ya es maldad… No vengas con esa hipocresía, deja de ser mojigata”. Con esas palabras Ricardo afianza su apoyo a Jaramillo, como cientos de fanáticos que se han hecho sentir en las redes sociales.

Mayra Jaime y sus “ataques” a Alejandra Jaramillo

Esta no es la primera vez que Alejandra Jaramillo está en la boca de Mayra. Todo comenzó cuando la presentadora de “En Contacto” volvió al programa dos meses después del asesinato de Efraín Ruales y desde “Agárrate” la pelinegra sostuvo que le parecía un drama exagerado y comparó el luto con la pérdida de sus abuelos, y cómo ella afrontó el duro momento familiar.

Un segundo “encuentro” fue cuando Mayra conversó con Tabita Galvez sobre las nominaciones a los Premios ITV: “Si estamos hablando de mejor actuación, mejor actriz, por trayectoria, por logro, por lo conseguido, tenemos a una Claudia, una Erika… pero lamentablemente la fanaticada se cega y lo único que hace es ver el mal momento por el que está pasando”.

La futura madre sumó ahora su declaración “pero es por el muertito. Por el muertito le dieron los tres premios… El show que se ha armado últimamente es por el sentimentalismo de la fanaticada absurda… qué pena que en el propio programa solo resalten el trabajo de una”. Luego se disculpó alegando que fue un comentario desafortunado y que no sonó como se oyó en su cabeza.