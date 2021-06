Michela Pincay afirma que sus amigos suenan a “ratones con prisa” mientras baila para TikTok

La presentadora de TC Televisión Michela Pincay compartió con sus seguidores su impresión sobre la actualización de la app Whatsapp. El sistema de mensajería y llamadas por Internet habilitó el adelanto de los audios a velocidad de 1x, 1.5x y 2x, por lo que cientos de memes se viralizaron en las redes sociales, y Michela no perdió la oportunidad de sumarse a la tendencia a través de TikTok.

En un clip compartido también en su cuenta de Instagram, la animadora baila aceleradamente y escribió sobre el video “todos escuchando los voice notes en 2X”. Además, tituló “Amigoooos ahora suenan a ratón con prisaaaa 🤣🤣🤣 confirmen”, lo que desató reacciones como “sí! Es verdad”, “jajaja… sí, anoche lo puse en práctica”, “qué gracioso, tienes razón”.

La verdad es que Michela disfruta contagia con su alegría a sus compañeros y todos terminan bailando para un TikTok junto a ella. “Mi team feriadoooo @jasumonteroproducciones @mafernandapr @emiliopinargoteoficial 🥳💓 Del 1 al 10? 👀 nunca podemos hacer nada sin que se nos metan”, escribió hace unos días junto a un video en el que la vemos con Jasu Montero y Mafer Pérez, aunque Emilio tapa la cámara a propósito. “Este fue nuestro goce de feriado, ahora todos estamos en casa 😌😊 el lunes volvemos a bailar (Obvio en el programa) jajajaja”, dijo Mafer en la caja de comentarios.

Michela Pincay se siente feliz “soltera”

En una interacción con sus fanáticos, Michela explicó el por qué de su soltería. “La pregunta más repetida en mi caja de preguntas de ´¿Michela por qué no tienes novio?´… se me olvidó cómo salir con la gente, se me olvidó… ya no me acuerdo, no sé de qué hablar. A parte, mi personalidad y yo no queremos ir a una cita”, dijo la presentadora contestando las dudas de sus followers.

Como hemos dicho antes, estamos seguros que con su carisma los pretendientes no le faltan, pero su corazón no ha sido conquistado. Mientras la flecha de cupido llega, la presentadora de “De Casa en Casa” comparte su buena vibra con sus compañeros de trabajo y sus fanáticos, que le siguen la pista por todos los canales disponibles.