Estas artistas gritan su soltería a los cuatro vientos con mensajes de amor propio

Corazones rotos y bocas abiertas fue lo que dejaron Adamari López y Maite Perroni tras anunciar las rupturas de sus respectivas relaciones, pero desde el amor propio. Siguiendo los pasos de Jennifer López, las estrellas latinas han gritado su soltería a los cuatro vientos, y están listas para comenzar nuevas etapas independientes, de crecimiento personal, dejando a cupido fuera del juego.

Maite fue la primera en revelar que estaba de vuelta al mercado, y lo hizo desde una aceptación madura de sí misma y el cierre de la etapa amorosa con Koko Stambuk. “Les voy a contar algo que no he contado. Y no tiene que ver con lo tóxico, sino con el hecho de cerrar el ciclo… cuando identificas que se terminó un camino… Personalmente, yo llevo ya meses de haber terminado una relación de siete años y medio en pareja, y no necesariamente tiene que ser una relación tóxica, simplemente es una historia que terminó un ciclo. Y entonces venía el proceso adulto de sentarnos a tener un diálogo”.

Por su parte, Adamari sostuvo una emotiva declaración de su separación con Toni Costa. Durante el programa Hoy Día, de Telemundo, rompió el silencio y confirmó que fue ella quien decidió terminar la relación con el padre de su hija. “He tomado la decisión de separarme de Toni”. En un comunicado publicado en su Instagram afirmó “mi decisión ha sido una que he pensado y analizado para enfocarme en cuidarme y valorarme, porque siento que es importante poner el bienestar de mi familia primero, así que esta es la decisión que he tomado”.

El importante mensaje del amor propio

Si bien las razones de ambas rupturas se desconoce, hay un punto en común y es la exposición de amor propio, un mensaje con el que quizás muchas mujeres o parejas se inspiren a cerrar sus ciclos “tóxicos” o no para avanzar. En una entrevista con Venga la Alegría en enero de 2021, Maite explicó por qué no se había casado todavía: “Siempre quieren casarse conmigo pero yo estoy más que bien. He estado en una relación durante mucho tiempo, es cierto, una relación muy bonita… Entonces no, no tenemos ningún problema con nuestro calendario”.

El positivismo es el mejor arma de Adamari, quien sostuvo “la vida siempre me ha enseñado que el futuro siempre tiene algo bello, algo bueno y que con coraje y mucha fe en todas las cosas y con la mano de Dios, se puede lograr todo lo que se proponga en la vida”. Sin duda, sentirse bien consigo misma es su prioridad y seguramente avanzarán a pasos agigantados.