Hija de Adamari López enorgullece a su padre con sus habilidades atléticas

Alaïa conquistó las redes sociales desde que sus famosos padres, Adamari López y Toni Costa, compartieran sus ocurrencias con los millones de fanáticos. Ahora es toda una multifacética artista, con clases de ballet, equitación, tenis, entre muchos otros talentos que impresionan a la audiencia y dejan a sus padres orgullosos y ¡felices!

El bailarín Toni no cabe de amor por su pequeña princesa y dejó ver un video en el que Alaïa demuestra sus habilidades físicas: "Mi superhéroe. Mi valiente hija @alaia, no hay nada como poder compartir estos momentos con ella. Y ustedes, ¿qué les gusta hacer con sus hijos?", escribió el español. Con más de 100.000 reproducciones, el clip ha cautivado a cientos de fanáticos que solo pueden aplaudir la dulzura de la niña.

Y es que la relación padre e hija es tan estrecha, que el esposo de Adamari no dudó en compartir como era llevar un día a Alaïa al colegio, junto a sus elfos de juguete. "Los Traviesos siguen sorprendiendo a Alaïa y hoy la acompañaron a su escuela. Me encanta esta tradición, yo no la tuve en mi infancia y ahora tengo la oportunidad de divertirme con esto, ¿Ustedes también lo hacen?", escribió en el caption de la imagen.

Por si esto fuera poco, Costa ha demostrado que su hija es su mejor compañía… después de Adamari claramente. El golf es una de sus deportes favoritos, y en julio posó junto a la dulce compañera mientras le enseñaba la disciplina. "Si supieran lo feliz que estoy de que #Alaïa esté recibiendo clases de golf", escribió el español en aquel momento.

Adamari López motiva a su hija en todo lo que hace

Para la presentadora de televisión su hija es el reflejo de educación, constancia, trabajo en equipo, familia y amor. Ella tampoco pierde la oportunidad de hacer notar la admiración que siente por cada paso que su hija da en lo que ama hacer, sea deporte o arte. Hace unos días, la también actriz dejó caer en su perfil de Instagram una fotografía de la sesión que protagonizó la pequeña para la marca Tutto Piccolo.

Por otra parte, a Toni le gusta, además de compartir con su talentosa hija, bromear un poco con su esposa. Así lo demostró al publicar un video de TikTok en el que se “burlaba” de Adamari, al hacerla sonar como una bisagra de puerta vieja. Mientras ella posaba de espalda a él para bailar una canción de Bad Bunny, luego se escuchaba el sonido y él se reía a la cámara, mientras ella quedó sorprendida.

