Maite Perroni desmiente a Dulce María sobre el concierto: "No habría participado en ninguna otra fecha. Simplemente no quiso”. La también actriz de telenovelas reveló, durante una entrevista, que la ausencia de la otra integrante de la banda RBD no fue por su embarazo.

Maite Perroni dijo que Dulce María mintió al alegar que debido a su avanzado embarazo y a la pandemia de la Covid-19 no podía estar presente en el concierto de reencuentro que realizó la banda, el pasado 26 de diciembre de 2020.

Maite Perroni

A mí obviamente me encantaría estar ahí físicamente, pero como saben pues estoy embarazadísima, por ahí pueden ver mi panza que cada día crece más. Yo claro que iba a ser parte, y en cualquier otro momento de mi vida, en estos doce años que han pasado, podría haberlo hecho sin ningún problema. Creo que no habría habido nada más importante que estar ahí presente, honrando todo esto”, expresó Dulce María a través de un en vivo que realizó a través de su cuenta en Instagram.

Pero en entrevista con la revista Rolling Stones México Maite reveló las verdaderas razones por las que Dulce María no estuvo presente en el evento. Dijo que tanto ella como Poncho no estuvieron porque simplemente no quisieron, no por un problema de fechas o embarazo.

"Simplemente no quiso formar parte"

Sí lo era [la mejor fecha], porque nunca pensamos en hacer una gira, ni un negocio, solamente teníamos la intención de hacer una presentación. Queríamos compartir esto en un momento de situaciones vulnerables. No podíamos hacer giras, todos estamos en nuestros respectivos proyectos. Los que estuvimos en el show hubiéramos sido los mismos hoy o mañana, los que no estuvieron fue por decisiones personales y se entiende, hay amor y respeto”, comentó la vocalista de RBD.

Maite Perroni aseguró que su excompañera no tenía intenciones de participar en el concierto y por eso no esruvo.

Poncho está enfocado en su carrera de actor y haciéndolo excelentemente, y Dulce no quiso participar, no por su embarazo, simplemente no quiso formar parte del grupo en este momento, entonces no teníamos que esperar a nadie, porque no iba a suceder diferente”, concluyó la cantante y actriz mexicana.

