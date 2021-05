Mayra Jaime aplaude la constancia de Alejandra Jaramillo y afirma que siempre ha reconocido su profesionalismo

Si bien la diferencia de opinión estuvo bien marcada entre Mayra Jaime y Alejandra Jaramillo, esta vez la presentadora de “Agárrate” fue “justa” y aplaudió el profesionalismo de “La Caramelo”. En una de las más recientes transmisiones Mayra conversó con su compañera Tábata Gálves sobre el ejemplo de la estrella de “En Contacto” y exaltaron sus palabras, además de sus acciones.

“A veces, como dice nuestra Caramelo, nuestros sueños si se cumplen. Ella soñó ser lo que es desde los 3 años… es buena hija, buena madre, buena compañera y lo demás es añadidura”, sostuvo Tabata, mientras que Mayra afirmó “Ha luchado por sus sueños. Ella ha sido constante y perseverante en lo quiere… y ahí están los resultados… Eso siempre se destacó aquí. El trabajo que ella ha tenido, una excelente profesional. Todo sacrificio tiene su recompensa y salió de su ciudad natal”.

Sin embargo, hace unas semanas las animadoras de Telepremiere hablaron sobre las nominaciones de los Premios ITV y como el nombre de Alejandra Jaramillo “no merecía” estar en el renglón de Mejor Actriz: “Si estamos hablando de mejor actuación, mejor actriz, por trayectoria, por logro, por lo conseguido, tenemos a una Claudia, una Erika… pero lamentablemente la fanaticada se cega y lo único que hace es ver el mal momento por el que está pasando”.

Mayra continuó, “o la tristeza por la que está pasando, o porque somos 3 millones y pico de seguidores… No está claro con lo que se pide… es por su talento no por el cariño que le puedas tenerle a alguien”. Los Premios ITV es la gala organizada por el Instituto Superior de Estudios de Televisión, y este 2021 han sumado a “La Caramelo” a la categoría a Mejor Actriz, junto a talentos como Claudia Camposano y Erika Vélez.

Alejandra Jaramillo pasa por alto algunos comentarios

Si bien “La Caramelo” no comentó nada al respecto, fanáticos estuvieron a favor y en contra de esta posición. Algunos simpatizaron con Jaime y afirmaron que Alejandra no tiene una trayectoria significativa como actriz y no merecía esta mención. “La caramelo solo ha estado, creo, en una producción y Erika desde los 19 años ha hecho novelas aquí y en Colombia”, fue uno de los muchos comentarios leídos en las redes sociales.

Por otra parte, el regreso de Alejandra a la televisión desató reacciones polémicas, como cuando Mayra comparó la situación de su duelo por Efraín Ruales con la muerte de sus abuelos. “A mí se me murieron mis dos abuelos estando en el mismo programa y yo continué con el trabajo”. Esto desató la “ira” de los seguidores de La Caramelo y la futura madre tuvo que conversar con su colega y pedir que calmara a su fanaticada.