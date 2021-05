¿Y ahora qué? En las redes sociales circula el rumor de que la Miss Universo Andrea Meza es hija de Ana Gabriel

Andrea Meza no deja de estar en la boca de todos, algo que no debería extrañar a nadie pues acaba de ser coronada como Miss Universo. Sin embargo, esa no es la razón por la cual se está hablando tanto de la actual mujer más bella del mundo, sino porque cada día parecen surgir nuevas especulaciones de varios temas no muy buenos para la reina.

La Miss Universo 2021, Andrea Meza, nacida en México, está siendo involucrada en varias polémicas. Que van desde unas fotos con vestido de novia, cosa que no permite el certamen; las felicitaciones “prefabricadas” y “falsas” de su antecesora Lupita Jones. Y las criticas y el recelo del público que apoyaba a la Miss Perú y la veían como la ganadora del concurso. La copia de su traje típico a un diseñador; y ahora, se dice que sería hija biológica de la cantante Ana Gabriel.

“Sí, mi madre biológica es Ana Gabriel y no quiero hablar del tema”

El rumor está causando revuelo en las redes sociales y gracias a los internautas lo hicieron viral. Por esta razón fue que el nombre de la chihuahuense se convirtió en tendencia, nuevamente. Las especulaciones surgieron por un video donde se revela que presuntamente la reina de belleza es hija de Ana Gabriel.

Dicho video que fue difundido por cuentas de YouTube como Suavesuave suavecito. En el se escucha una voz en off que asegura que la mexicana admitió ser la hija biológica de la famosa cantante de baladas, quien al parecer, la habría abandonado.

De inmediato el video, que no tiene ninguna fuente fidedigna, se hizo viral y muchos creyeron la noticia. “Yo fui adoptada por una familia amorosa y hermosa de Chihuahua, pero quienes me dieron la vida son personas a quienes he visto solamente dos veces en mi existencia. Sí, mi madre biológica es la cantante Ana Gabriel y no quiero hablar del tema”, es lo que se escucha en el clip.

“Su verdadera hija es la Miss Universo, a quien dio en adopción“

Por su parte, la periodista de espectáculos Shanik Berman, dio el rumor como un cierto. Incluso, señaló que la intérprete adoptó a la hija de una de sus colaboradoras, mientras que su verdadera hija “es la Miss Universo”, a quien entregó en adopción.

“Mientras que Ana Gabriel crio siempre a la hija de su pareja. Que además le ayudaba en su vestuario, como su hija; su verdadera hija es la Miss Universo, a quien dio en adopción, ¿Qué hará ahora Ana Gabriel?”, dijo la periodista en un video que posteó Shanik en su Instagram @shanikberman sin presentar evidencias.

Esta rebuscada hipótesis se popularizó, siendo desmentida por algunos medios, que han recordado que Ana Gabriel ha declarado en varias ocasiones que nunca pudo tener hijos. Incluso, ha dicho que lamenta el hecho de no haber sido madre.

¡Tendría el vozarrón de Ana Gabriel!

Otra periodista que se ha manifestado al respecto es Claudia de Icaza, pero esta para desmentir el rumor. Ella escribió en su cuenta de Twitter un mensaje concluyente: “Ana Gabriel no tuvo hijos, lo sé de buena fuente. No sé si es invento o confusión, pero no tuvo hijos biológicos”.

Al momento ni Meza ni Ana Gabriel se han referido al tema, pero hace unas horas Shanik Berman colgó un nuevo video en su perfil de Instagram. En el le da la “bienvenida a Andrea Meza al mundo de las celebridades. Donde los rumores te van a perseguir”, dice la periodista. Y además escribió bajo el clip: “No soy hija de @anagabrieloficial dijo la #reina @andreamezamx y si hubiera sido su hija no solo sería #missuniverso e ingeniera ¡Además tendría el vozarrón de Ana Gabriel!, pero una vez más, no se sabe de donde sacó Berman dicha ‘declaración’ de la Miss Universo, Andrea Meza.

Descubre más: