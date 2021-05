Alex Rodríguez se reinventa como empresario y lanza línea de maquillaje para hombres

Después de su ruptura con Jennifer López, Alex Rodríguez retoma el control empresarial. El ex profesional del béisbol se asoció con Hims & Hers, la compañía de belleza y bienestar en la que él y López se convirtieron en inversionistas durante el 2020, para desarrollar el primer maquillaje para hombres de la marca. “Quería crear un producto que resolviera un problema al que me enfrentaba todos los días. Me di cuenta de que mientras saltaba de una reunión a otra, necesitaba algo rápido y fácil en mi rutina para ocultar imperfecciones o golpes de afeitar”, compartió Rodríguez en Instagram.

ARod habló de The Blur Stick, “un corrector conveniente diseñado específicamente para hombres que se puede usar para las imperfecciones de la piel”, según la estrella. Además agregó: “Compruébelo, creo que se sorprenderá de la frecuencia con la que resulta útil”. El corrector está elaborado con extracto de aloe y aceite de semilla de jojoba, entre otros ingredientes que ayudan a desinflamar e hidratar la piel.

Si bien muchos de los fanáticos de Alex elogiaron su último esfuerzo en los comentarios; “no veo nada malo en que los hombres hagan lo suyo para verse bien”, escribió uno, otros no pudieron evitar invocar a su famosa ex, al asociarlo a la línea de cuidado de la piel JLo Beauty a principios de 2021. “JLo te enseñó bien”, bromeó una persona, mientras que otra escribió: “Por eso te dejó jajaja”.

Alex Rodríguez siguió trabajando frente a sus empresas

El trato de López y Rodríguez con Hims & Hers es solo una de las muchas empresas conjuntas que la pareja ha tenido que dividirse desde que se separaron. La revista Page Six fue la encargada de dar la noticia de la ruptura en marzo, pero la pareja no dio su brazo a torcer hasta abril. “Nos hemos dado cuenta de que somos mejores como amigos y esperamos seguir siéndolo”, dijeron en el programa “Today” en ese momento, y agregaron: “Continuaremos trabajando juntos y apoyándonos mutuamente en nuestros negocios y proyectos compartidos”.

Hace unas semanas ARod se dirigía a trabajar en el estudio cercano de ESPN, solo tres días después de haber confirmado su ruptura con JLo. Alex es parte del equipo de transmisión del canal para Sunday Night Baseball por lo que el “show debe continuar” para él y sus quehaceres laborales. Ahora trabaja en la campaña del maquillaje para hombre y probablemente nuevas sorpresas al futuro.