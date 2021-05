Lady Gaga rompió en llanto al recordar su experiencia de agresión sexual que la dejó embarazada

Lady Gaga se desahoga como una sobreviviente de agresión sexual. La estrella del pop aparece en el episodio de la nueva serie de Apple TV+ del Príncipe Harry, “The Me You Can’t See”, que se estrena el viernes 21 de mayo y cuenta con conversaciones sobre salud mental. Durante su segmento, la cantante compartió detalles de una época en la que se enteró de que estaba embarazada después de sexo no consensuado.

“Tenía 19 años y trabajaba en el negocio, y un productor me dijo: ‘Quítate la ropa'”, recordó la ganadora del Oscar. “Y yo dije que no. Y me fui, y me dijeron que iban a quemar toda mi música. Y no se detuvieron. No dejaron de preguntarme, y me congelé y ni siquiera me acuerdo”, narró mientras rompía en llanto y admitió que la industria es abusiva y peligrosa. Describió una época años más tarde, cuando fue a un hospital por dolor y entumecimiento, y se sorprendió cuando el hospital envió a un psiquiatra a verla, en lugar de a un médico.

“Primero sentí dolor total, luego me quedé adormecida”, explicó la cantante de “Poker Face”. “Y luego estuve enferma durante semanas, después me di cuenta de que era el mismo dolor que sentí cuando la persona que me violó me dejó embarazada en una esquina. En casa de mis padres porque vomitaba y estaba enferma. Porque me habían abusado. Estuve encerrado en un estudio durante meses”

https://www.instagram.com/ladygaga/

Lady Gaga confiesa los detalles de su ruptura psicótica

La cantante explicó que se sintió cambiada por el dolor que había soportado, lo que llevó a una “ruptura psicótica” que todavía estaba sucediendo cuando aceptó el Oscar por A Star Is Born en 2019. “Tuve un descanso psicótico total, y durante un par de años, no fui la misma chica”, dijo. “La forma en que me siento cuando siento dolor fue como me sentí después de ser violada. He tenido tantas resonancias magnéticas y escaneos donde no encuentran nada. Pero tu cuerpo recuerda.”

Lady Gaga continuó diciendo que más recientemente ha lidiado con impulsos hacia la autolesión. “¿Sabes por qué no es bueno cortar? ¿Sabes por qué no es bueno lanzarte contra la pared? ¿Sabes por qué no es bueno autolesionarse? Porque te hace sentir peor”, agregó. “Crees que te vas a sentir mejor porque le estás mostrando a alguien: ‘Mira, estoy sufriendo’. No ayuda.” La estrella concluyó con una nota esperanzadora, explicando que después de varios años, “aprendió todas las maneras de retirarme de ella. Todo comenzó a cambiar lentamente.”