Bobby Bones insinúa que Katy Perry y Orlando Bloom se casaron en secreto

¡Así como lo lees! Bobby Bones sugirió que Katy Perry ya se casó con Orlando Bloom. La co-estrella de “American Idol” de Katy dijo que la boda, no confirmada, fue “pequeña”, y se llevó a cabo supuestamente dos meses después de que la cantante usara una banda de anillos dorados. Us Weekly le preguntó a Bones si tenía una invitación a la boda de Katy Perry y Orlando Bloom, pero su respuesta hizo que pareciera que ya había sucedido.

“Fue tan pequeño que no recibí esa invitación”, dijo Bobby. Sin embargo, su comentario era menos ambiguo cuando también dijo durante la entrevista: “No fui a la boda. Y comprendí por qué, aunque estaba celoso.” Para mayor sorpresa, Bobby tampoco agregó que estaba bromeando. Como era de esperar, este segmento de entrevistas inició una ronda de felicitaciones prematuras para Katy y Orlando en Twitter.

La pareja comprometida aún no ha confirmado o desmentido si finalmente tuvieron su boda, que fue pospuesta en medio de la pandemia COVID-19. Orlando dijo en marzo de 2020, justo al comienzo de la pandemia, que él y Katy caminarían al altar “muy, muy pronto”. Sin embargo, dado el estado del mundo, la estrella de “Piratas del Caribe” dijo al periódico Times: “Pero no estoy bromeando cuando digo que el coronavirus podría tener una obra sobre si ponemos las cosas en hielo, porque vamos a viajar y no queremos que nadie se sienta incómodo”. En ese momento, se especuló que Katy y Orlando estarían intercambiando votos en Japón.

Teorías eclesiásticas alrededor de Katy Perry y Orlando Bloom

En junio de ese año, Katy y Orlando todavía no pudieron seguir adelante con sus planes de boda. “Ya no puedes planear en 2020 porque esos planes siempre se cancelan”, dijo Katy a The Mirror. A pesar de sus planes cancelados, la estrella del pop todavía desató rumores de que ella y Orlando se casaron en secreto después de salir con una banda de oro en su dedo anular izquierdo durante unas vacaciones en Hawai con Orlando y su hija, Daisy Dove,que ahora tiene ocho meses de edad.

Mientras el misterio del estado de relación de Katy y Orlando continúa, la ex esposa de Orlando ha hecho saber recientemente que ella está en pleno apoyo de este romance. “Me siento tan feliz de que Orlando haya encontrado a alguien que lo haga feliz, porque al final del día, que Flynn tenga un padre feliz y una madre feliz es lo más importante”, dijo Miranda Kerr, quien fue pareja de Orlando y comparte juntos a su hijo Flynn, durante el Festival Future Of Everything del Wall Street Journalque tuvo lugar entre el 17 y el 19 de mayo.