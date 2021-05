Angelina Jolie confiesa que se relaciona con su nuevo personaje al sentirse “rota” y “arruinada”

La estrella Angelina Jolie regresa a la pantalla en el thriller “Those Who Wish Me Dead”, por lo que el pasado 15 de mayo le dijo a Australia Weekend Sunrise que el personaje que interpreta en la película está más cerca de ella “que algunos de sus otras interpretaciones”. La actriz explicó: “Lo que fue raro es que soy estadounidense, pero me di cuenta de cómo no toco a menudo un personaje americano. Así que haciendo esto muy regular, la mujer estadounidense de repente se sintió más desafiante que incluso Maléfica”.

“Creo que la gente puede relacionarse más con ella, puede relacionarse con sentirse rota, desordenada, imperfecta”, dijo sobre su personaje Hannah. “Ella está tal vez más cerca de mí que algunos de los otros personajes.” De acuerdo a los medios internacionales, la película sigue a un adolescente, interpretado por Finn Little, que es testigo del asesinato de su padre y luego se da a la fuga con el personaje de Angelina, Hannah.

“Those Who Wish Me Dead” se grabó en Nuevo México a mediados de 2019, tres años después de que ella solicitara el divorcio de Brad Pitt. Pese al tiempo, la pareja todavía no ha resuelto su divorcio y en documentos judiciales presentados el 12 de marzo, la actriz y embajadora de Unicef afirmó que tiene “pruebas y autoridad” para apoyar sus acusaciones de violencia doméstica contra el rubio actor.

El mágico romance de Angelina Jolie y Brad Pitt que se rompió como burbuja

Angelina y Brad estuvieron juntos durante más de una década y se casaron durante poco más de dos años cuando se separaron. La ruptura se volvió fea de inmediato, especialmente cuando se trataba de averiguar la custodia de sus seis hijos, que eran todos menores de edad en ese momento.

Luego, Brad fue investigado por abuso infantil por un incidente en un avión privado que involucró a su hijo Maddox. Los detalles del supuesto hecho no fueron publicados, y para noviembre de 2016 Brad fue absuelto tanto por el Departamento de Servicios para Niños y Familias como por el FBI.

Angelina jolie

Esta situación familiar ha alejado a Jolie de las cámaras, delante y detrás de ellas. “En los últimos años, no he sido capaz de dirigir. He estado en casa mucho más, he hecho algunas películas, pero sobre todo en casa”, dijo Angelina en Lorraine de ITV mientras hablaba de su nuevo thriller, Those Who Wish Me Dead. “Pero estos son años muy importantes para estar en casa. Durante un cierto tiempo en mi familia he necesitado estar en casa”.